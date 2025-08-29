Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία ‘Αθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία Νέα