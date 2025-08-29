Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία ‘Αθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Ο 36χρονος φέρεται να ήταν μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» στην Ελλάδα με αρχηγό τον «Έντικ» που κινεί τα νήματα από το Ντουμπάι όπου έχει έδρα
Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων
«Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών & Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων”, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ και τονίζει: «Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του […]
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα στην Θεσπρωτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π #Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, […]