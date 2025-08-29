Δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Ο οδηγός του δεύτερου πολυτελούς οχήματος φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Φωτογραφίες από το σημείο