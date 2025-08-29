Συγγενείς και πολιτικά στελέχη καταφθάνουν στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον πρώην βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Πυλαρινό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο για να κηδευτεί.

