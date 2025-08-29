Ελλάδα

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Πόρσε που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης. Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος της στο τροχαίο. Πώς συνέβη το […]