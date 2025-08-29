Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στην αγορά αυτοκινήτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, με τις ταξινομήσεις νέων οχημάτων να παρουσιάζουν συγκρατημένη μείωση το επτάμηνο, αλλά και αξιοσημείωτη άνοδο σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ωστόσο ο Ιούλιος κατέγραψε ανάπτυξη 7,4% ως προς τις ετήσιες επιδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στη σύνθεση της αγοράς, αφού το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία διαμορφώνεται στο 15,6% για το 2025 μέχρι τον Ιούλιο, παραμένοντας μακριά από τα απαιτούμενα επίπεδα για ταχεία μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Την ίδια ώρα, τα υβριδικά-ηλεκτρικά συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, κατακτώντας την κορυφή στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), που εκπροσωπεί τους 16 μεγάλους παραγωγούς της Ευρώπης, επιβεβαιώνουν τη σαφή στροφή της αγοράς προς τις νέες τεχνολογίες.

Μεταβολές στο μερίδιο αγοράς ανά τύπο οχήματος

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της ACEA, μέχρι τον Ιούλιο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία σημείωσαν αύξηση μεριδίου από το 12,5% (Ιούλιος 2024) στο 15,6%. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας το 34,7% και καθιερώνονται ως πρώτη επιλογή των καταναλωτών στην ΕΕ. Στον αντίποδα, το συνολικό μερίδιο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων υποχώρησε κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 37,7%, έναντι 47,9% την προηγούμενη χρονιά.

Ραγδαία άνοδος των πλήρως ηλεκτρικών και των plug-in

Μέσα στους πρώτους επτά μήνες του 2025, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, οι οποίες έφτασαν τις 1.011.903 μονάδες. Αυτά τα οχήματα καταλαμβάνουν πλέον το 15,6% της ευρωπαϊκής αγοράς. Στη δυναμική αυτή συνεισέφεραν τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: η Γερμανία σημείωσε εκρηκτική άνοδο 38,4%, το Βέλγιο 17,6% και η Ολλανδία 6,5%. Σε αντίθεση με τη θετική αυτή τάση, η Γαλλία κατέγραψε μείωση 4,3% το ίδιο διάστημα, αν και ανέκαμψε ελαφρώς τον Ιούλιο (+14,8%).

Παράλληλα, η εκτίναξη συνεχίζεται και στις ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίες ανήλθαν στις 2.255.080 μονάδες, ενισχυμένες κυρίως από τις τέσσερις μεγάλες αγορές: Γαλλία (+30,5%), Ισπανία (+30,2%), Γερμανία (+10,7%) και Ιταλία (+9,4%). Το μερίδιο των υβριδικών-ηλεκτρικών οχημάτων υπερβαίνει πλέον το ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη.

Ειδική μνεία αξίζουν τα plug-in υβριδικά, που έφτασαν τις 561.190 μονάδες χάρη στις σημαντικές αυξήσεις σε χώρες-κλειδιά όπως Ισπανία (+94,5%), Γερμανία (+59,2%) και Ιταλία (+60,3%). Πλέον, τα οχήματα αυτής της κατηγορίας διαμορφώνουν μερίδιο 8,6% στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία από το 6,9%.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Ιούλιος του 2025 παρουσίασε ισχυρή ετήσια ανάπτυξη για όλα τα ηλεκτροκίνητα: +39,1% για τα πλήρως ηλεκτρικά, +14,3% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά και +56,9% για τα plug-in, με τα τελευταία να διανύουν πέμπτο συνεχόμενο μήνα σαρωτικής ανάπτυξης.

Υποχώρηση για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα

Αντίθετη πορεία διαγράφουν οι παραδοσιακοί κινητήρες. Έως το τέλος Ιουλίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων συρρικνώθηκαν κατά 20,1%, με όλες τις μεγάλες αγορές να καταγράφουν πτωτικές τάσεις: η Γαλλία ξεχώρισε για τη μεγαλύτερη μείωση που άγγιξε το 33,6%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία (-25,9%), η Ιταλία (-17,8%) και η Ισπανία (-12,6%). Το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων συρρικνώθηκε στο 28,3%, από 35,1% το προηγούμενο έτος.

Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται και για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα: το μερίδιο αγοράς έπεσε στο 9,5%, καθώς οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 26,4%. Σε ετήσια βάση μόνο για τον Ιούλιο 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 12% και των πετρελαιοκίνητων κατά 15,2%.

Συμπερασματικά, η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε φάση ραγδαίας μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση και την υβριδική τεχνολογία, με τα παραδοσιακά καύσιμα να καταγράφουν ιστορικούς ρυθμούς υποχώρησης.