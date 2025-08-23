Η αγορά αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια αποτελεί… σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, με τους αγοραστές να αναζητούν το πιο προσιτό και αξιόπιστο αυτοκίνητο της αγοράς.

Έμπειροι μηχανικοί οι οποίοι εργάζονται στον χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ανέφεραν ότι ένα χαρακτηριστικό στα σύγχρονα αυτοκίνητα θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, εάν θέλετε να βγάλει περισσότερα χιλιόμετρα ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας. Στην πραγματικότητα, έφτασαν στο σημείο να αποκαλέσουν την τεχνολογία αυτή, ως «το πιο χαζό» πράγμα που έχει εφευρεθεί εδώ και χρόνια. Αυτό που πρότειναν ουσιαστικά, είναι να απενεργοποιήσουμε το σύστημα stop/start, που φέρουν όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα, εάν θέλουμε ο κινητήρας του αυτοκινήτου μας να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τα διπλάσια χιλιόμετρα.

Το σύστημα stop/start μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και κατά συνέπεια τις εκπομπές ρύπων. Οι μηχανικοί όμως επισημαίνουν, ότι το σύστημα αυτό αυξάνει τη φθορά του κινητήρα, αφού διακόπτει και εκκινεί την λειτουργία του διαρκώς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους μηχανικούς, το 97% της φθοράς ενός κινητήρα συμβαίνει όταν τον εκκινούμε. Άρα, το να τον θέτουμε σε λειτουργία και να τον απενεργοποιούμε συνέχεια για οικονομία, μόνο ζημιά του κάνουμε και όχι μόνο στον κινητήρα, αλλά και στη μίζα και στην μπαταρία.

Η οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει το σύστημα stop/start, είναι μόλις 2% έως 3%, οπότε δεν αξίζει να ρισκάρετε ζημιές χιλιάδων ευρώ, για να εξοικονομήσετε μερικά λεπτά του ευρώ. Για αυτό αναφέρουν, καλύτερα είναι να το απενεργοποιήσουμε.