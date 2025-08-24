Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για όσους αγοράζουν ένα EV μοντέλο όπως φαίνεται στο μέλλον θα αποτελεί μια γραφική ανάμνηση, χάρη στη επαγωγική φόρτιση που είναι γνωστή ως ασύρματη. Χωρίς καλώδια, και με φόρτιση ακόμη και την στιγμή που το ηλεκτρικό θα είναι σε κίνηση, η επαγωγική φόρτιση δείχνει να είναι το μεγάλο επιχειρηματικό πρότζεκτ κολοσσών ενέργειας, αυτοκινητοβιομηχανιών και κρατών που θα πρέπει να δημιουργήσουν υποδομές ώστε τα ηλεκτρικά να κυκλοφορούν απρόσκοπτα χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Όπως ότι στη Σουηδία ετοιμάζεται σύντομα να λειτουργήσει ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που θα προσφέρει επαγωγική φόρτιση, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στην πράξη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζονται επαγωγικά χωρίς να απαιτείται να επισκεφθούν ένα σταθμό φόρτισης. Προς το παρόν, το δίκτυο του ηλεκτρικού δρόμου θα αγγίζει τα 3.000 χλμ!

Ήδη αρκετές εταιρείες, όπως η Hyundai ετοιμάζουν τα πρώτα μοντέλα που θα φορτίζουν με επαγωγικό τρόπο και θα λένε αντίο στα καλώδια! Άλλωστε στο εγγύς μέλλον το καλώδιο φόρτισης να αποτελεί μια «γραφική» εικόνα του παρελθόντος.

Και η ασύρματη φόρτιση φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Toyota, που μετά την υδρογονοκίνηση, στην οποία πιστεύει και έχει επενδύσει με μοντέλα όπως το Mirai αλλά και την υβριδική τεχνολογία, η ιαπωνική φίρμα βλέπει την επαγωγική διαδικασία φόρτισης ως το επόμενο στοίχημα της.

Το πρώτο δείγμα γραφής είναι έτοιμο και βρίσκεται σε τροχιά επώδυνων δοκιμών. Ένα Toyota Rav4 PHEV κατάφερε να διανύσει σχεδόν 2.000 χλμ χωρίς στάση φορτίζοντας με επαγωγική μέθοδο.

Συνολικά η επαγωγική φόρτιση απαλλάσσει τον οδηγό από τη διαδικασία της φόρτισης σε σταθμό δημόσιου ταχυφορτιστή ενώ ο χαμένος χρόνος στην αναμονή και στάση για φόρτιση μειώνονται αισθητά.

Δύο από τις εταιρείες που έχουν περάσει στην φάση της επαγωγικής φόρτισης είναι η Siemens και η Mahle. Και οι δύο φίρμες ποντάρουν στην ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, όντας μια σημαντική αγορά για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Στη Νορβηγία μια γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων εξοπλίστηκε με σύστημα επαγωγικής φόρτισης, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα ημερησίως.