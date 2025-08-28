Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το ναυάγιο με το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι.

Τουρκικά Μέσα αναφέρουν πως το πλήρωμα του πλοίου που εμβόλισε το σκάφος του 43χρονου είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή τη σύγκρουση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει τον επιχειρηματία.

Τι αναφέρουν τα μέλη του πληρώματος

«Τι έγινε; Αυτό το πλοίο συγκρούεται με το γιοτ. Το σκίζει στα δύο. Κομμάτια του γιοτ πετιούνται στη θάλασσα. Όλο το πλήρωμα αντιλαμβάνεται την δόνηση. Όλοι τρέχουν και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει. Βλέπουν αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια της θάλασσας και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», λέει ο διευθυντής ειδήσεων της Hurriyet.

Τράβηξαν και βίντεο με τα κινητά

Στις καταθέσεις τους, τα μέλη του πληρώματος παραδέχονται πως, όχι μόνο είδαν τα συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στη θάλασσα, αλλά πως τράβηξαν και βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, με εντολή του καπετάνιου, συνέχισαν κανονικά την πορεία τους εγκαταλείποντας τον 43χρονο επιχειρηματία, πατέρα δύο παιδιών, αβοήθητο στη θάλασσα.

Μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα

«Είπαν ότι θα έκαναν μπάρμπεκιου γύρω στις 4:00 μ.μ. Το μπάρμπεκιου μας ήταν στην δεξιά πρύμνη. Άναψα φωτιά με κομμένα ξύλα. Ο σεφ έφερε τα υλικά. Είδα κομμάτια του σκάφους να επιπλέουν στη δεξιά πλευρά. Όλο το πλήρωμα ανέβηκε στο κατάστρωμα. Γύρω στις 5:20 μ.μ., αφού το πλοίο έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, συνέχισε την πορεία του. Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δεν το ανέφερα πουθενά γιατί νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε», ανέφερε μέλος του πληρώματος.

Είδα κομμάτια να επιπλέουν

«Ετοιμάζαμε το δείπνο. Καθώς κατέβαινα για να αφήσω τα ψημένα κοτόπουλα και να πάρω το ωμό κρέας, ακούστηκε μια δόνηση στο πλοίο. Όταν ανέβηκα, είδα κομμάτια να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Έμοιαζαν με κομμάτια βάρκας. Βιντεοσκόπησα τα κομμάτια του σκάφους με το κινητό μου τηλέφωνο. Το πλοίο έκανε ελιγμούς γύρω από τα κομμάτια του σκάφους που επέπλεαν. Στη συνέχεια συνεχίσαμε την πορεία μας. Ο αρχιπλοίαρχος ήταν μαζί μου όσο βιντεοσκόπησα γι’ αυτό δεν το ανέφερα σε κανέναν άλλο», είπε ένα άλλο μέλος του πληρώματος.

Τι λέει ναύαρχος του Λιμενικού

O Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μίλησε στο Live News.

«Καταρχάς αυτό είναι ένα έγκλημα. Όταν το πλήρωμα καταγγέλλει ότι είδαν συντρίμμια στη θάλασσας, και πιθανόν να ήταν από μια πρόσκρουση την οποία ένιωσαν, αλλά δεν κατήγγειλαν, αυτό και από μόνο του συνιστά ένα έγκλημα ναυτικό ατύχημα.

Τώρα, όσον αφορά τις πιθανές αιτίες, εγώ βλέπω μια, υπάρχει σίγουρα ανθρώπινο λάθος.

Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν στη γέφυρα, από ότι κατάλαβα, βρισκόταν στο μπάρμπεκιου.

Στη γέφυρα του πλοίου πιθανόν να υπήρξε μέλος του πληρώματος, δηλαδή ένας αξιωματικός ναυσιπλοΐας, μαζί με έναν ναύτη, οι οποίοι δεν είχαν τη σωστή επιτήρηση και τη σωστή επαγρύπνηση που αφορά σίγουρα το διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης έτσι ώστε να βλέπουν μπροστά.

Όταν νιώθεις τη σύγκρουση, σταματάς, πετάς μια βάρκα, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ζωντανός, μπορεί να ήταν τραυματισμένος, μπορεί να ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε συντρίμμια τα οποία έκαναν ώρα να βουλιάξουν».

Θρήνος για τον χαμό του 43χρονου

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Ελληνίδα σύζυγος του 43χρονου επιχειρηματία. Τη μοιραία εκείνη μέρα, εκείνη μαζί με τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές και περίμεναν τον 43χρονο να έρθει με το σκάφος για να πάνε οικογενειακώς στην Μύκονο.

«Η κόρη μου τον έπαιρνε τηλέφωνο. Όταν είδε ότι είχε σιγή ασυρμάτου από το τηλέφωνο του άντρα της ώρες που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο, δεν ήταν. Και αυτό διήρκησε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο πεθερός του 43χρονου.

Ακολούθησαν 19 εφιαλτικές μέρες μέχρι ο αγαπημένος της σύζυγος να βρεθεί νεκρός στη θάλασσα σε βάθος 68 μέτρων.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι. Έτρεχαν μαζί την οικογενειακή επιχείρηση με τα σκάφη αναψυχής και ανέβαζαν κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του, Ράνια εργαζόταν μια περίοδο ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στη Μαρίνα Φλοίσβου κι εκεί γνώρισε πριν από περίπου 11 χρόνια τον Χαλίτ Γιουκάι.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωρίστηκαν στην Ελλάδα, συγκατοίκησαν σχεδόν αμέσως ενώ μετά τον γάμο τους απέκτησαν και δύο παιδιά.

Ζούσαν μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη και τα καλοκαίρια ταξίδευαν στην Ελλάδα για διακοπές».

Η σύζυγός του τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει το τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας με τα σκάφη αναψυχής που ο ίδιος ίδρυσε πίσω στο 2011.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται με την όλη υπόθεση να παραμένει διαρκώς ψηλά στην επικαιρότητα της γειτονικής χώρας.