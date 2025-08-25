Ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά την αναχώρηση με τη θαλαμηγό του από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με προορισμό τη Μύκονο, βρέθηκε νεκρός 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του στα ανοικτά των ακτών του Ερντέκ στην Τουρκία.

Το σκάφος του, Graywolf, είχε βρεθεί νωρίτερα μερικώς βυθισμένο και διαλυμένο, ενώ η σορός του εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων.

Στρατιωτικοί δύτες της Τουρκίας σχεδιάζουν να ανασύρουν τη σορό χρησιμοποιώντας ειδικό σύστημα ανελκυστήρα, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητά της. Η εξαφάνιση του Γιουκάι σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου, όταν απέπλευσε από τη Γιάλοβα προς την Μποζτζάντα, και οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές αμέσως μόλις δεν έλαβαν νέα του.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Παράκτιων Περιοχών και τα λιμενικά τμήματα Σαμψούντας, Τσανάκκαλε, Σμύρνης και Γιάλοβα. Η σορός εντοπίστηκε με τη χρήση συσκευής πλευρικής σάρωσης (SSS) και απεικονίστηκε με υποβρύχιο ρομπότ (ROV).

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα τουρκικά ΜΜΕ και στα διεθνή μέσα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της βύθισης του σκάφους.

Πηγή: CNN Turk