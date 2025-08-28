Στη σημασία της παρουσίας του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, αλλά και στην προσπάθεια που έγινε για να φτάσει μέχρι εκεί, αναφέρθηκε ο τεχνικός των Πράσινων, Ρουί Βιτόρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια:

Για την πρόκριση του Παναθηναϊκού:

«Θεωρώ πως δείξαμε πως είμαστε ώριμη ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται τους αγώνες. Είχαμε το πλεονέκτημα από το πρώτο ματς, ελέγξαμε τον αντίπαλο. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνά μας. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το ματς. Δείξαμε πως είμαστε ώριμοι και μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε. Συγχαρητήρια σε όλους και πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανα σε League Phase. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αλλά ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Συγχαρητήρια στους οπαδους, όσους ήταν εδώ και όλους όσοι στήριξαν από την τηλεόραση.

Είναι πολύ σημαντικό που περάσαμε στο Europa League, δείξαμε πρόοδο από την περσινή σεζόν. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή. Ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη. Το θέλαμε πολύ, το κυνηγήσαμε, δείξαμε πως μπορέσαμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε διαφορετικούς αντιπάλους και με αφήνει ικανοποιημένο αυτό. Είμαι περήφανος που προπονώ αυτους τους παίκτες και θα κάνουμε περισσότερα στο μέλλον. Πολύ σημαντική η πρόκριση και για την Ελλάδα γενικότερα και για πιο εύκολες κληρωσεις και για να βρεθουν οι ομάδες πιο ψηλά.»

Για την αποχώρηση του Ιωαννίδη και τις μεταγραφές:

«Δε θέλω να μιλήσω για την περίπτωση του Ιωαννίδη, μέχρι να οριστικοποιηθεί. Όσον αφορά τις μεταγραφές που κάναμε, ήταν αρκετές και καλές, αυτό θέλαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από όσους ήρθαν. Είναι ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα κριτήρια, μικρή ηλικια και όρεξη για τίτλους και διακρίσεις. Μπορούν όλοι μαζί να χτίσουν μία μεγάλη ομάδα. Μπορούμε να έχουμε δύο ισάξιες 11άδες και αυτό θέλαμε.»