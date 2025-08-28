Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα να έχει δώσει το «πράσινο φως» για να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο ίδιος ο Βολιάκο έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο έως το 2029.

Η υπόθεση έφτασε στην τελική της φάση τις τελευταίες ημέρες, με τα ιταλικά μέσα να δίνουν συνεχή ρεπορτάζ. Ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον παίκτη με πρόταση τετραετούς διάρκειας, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης ο Βολιάκο άρχισε να ακολουθεί τον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Instagram, κίνηση που θεωρήθηκε ενδεικτική των προθέσεών του.

Παράλληλα, ιταλικές ιστοσελίδες όπως το Football Italia και το Calciostyle έγραψαν ότι ο Ιταλός αμυντικός ετοιμάζεται για την πρώτη του εμπειρία εκτός πατρίδας, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον της Κάλιαρι και της Πίζα έχει πια «παγώσει».

Ο Βολιάκο, προϊόν των ακαδημιών της Γιουβέντους και διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Πάρμα ως δανεικός. Για τον ΠΑΟΚ η συμφωνία αυτή κλείνει το κενό στο κέντρο της άμυνας, ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να δηλώσει τον ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 2ας Σεπτεμβρίου.

Όλα δείχνουν ότι οι τυπικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν, με τον Ιταλό στόπερ να αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τα «ασπρόμαυρα».