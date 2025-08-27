Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (28/8, 20:30), με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKHNKR #UEL #PAOK #OurWay
📝#TrainingReport – https://t.co/fuF3oUziGI #training #news pic.twitter.com/wq0UOES183
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και δουλειά στην τακτική και τις στατικές φάσεις.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Αναλυτικά οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.