Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (28/8, 20:30), με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και δουλειά στην τακτική και τις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Αναλυτικά οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.