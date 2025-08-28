Με την επαναλειτουργία των νομοθετικών εργασιών της Βουλής μετά το θερινό διάλειμμα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις». Το σχέδιο νόμου είχε προηγουμένως εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου συζητήθηκαν οι βασικές αρχές και τα άρθρα του.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Σημαντικό είναι ότι έγιναν αποδεκτές ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου. Ο υπουργός φέρεται επίσης διατεθειμένος να καταθέσει περαιτέρω βελτιωτικές διατάξεις, μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία.

Κυριότερες ρυθμίσεις της υπουργικής τροπολογίας

Παράλληλα με το βασικό νομοσχέδιο, έχει κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση μία σημαντική υπουργική τροπολογία, που εισάγει νέες ρυθμίσεις για βασικά ζητήματα λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Επεκτείνεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους . Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος ή ο/η συμβιών εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στην ίδια περιοχή, με την προϋπόθεση ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει προσληφθεί λόγω τριτεκνίας ή πολυτεκνίας. Από το μέτρο εξαιρούνται οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων) και η ενότητα Θεσσαλονίκης.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Οι προσλήψεις αυτές αφορούν την αναπλήρωση εργαζομένων που κάνουν χρήση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, ανεξάρτητα από το εάν η άδεια είναι μοναδική.

Με διατάξεις της τροπολογίας ορίζεται ότι, έως το τέλος του έτους, είναι δυνατή η προσωρινή άσκηση καθηκόντων προέδρου ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά του. Επίσης, έως τις 31/12/2025, καθιερώνεται προσωρινή απαγόρευση κάθε μετάταξης, απόσπασης ή άλλης μετακίνησης υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εξαίρεση την απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της ΕΕ.

Θεσπίζεται η δυνατότητα παράτασης ενός έτους σε δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κατόπιν απόφασης του ΔΣ του φορέα.

Ρυθμίζεται η νομιμότητα της Προσωρινής Συμφωνίας 2025 για την Υπηρεσία Συγκέντρωσης Αποθήκευσης και Παροχής Ρυθμιζόμενων Ποσοτήτων Νερού, μέσω του υδροσυστήματος του Άρδα, μεταξύ της οικείας Περιφέρειας και της εταιρείας NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD.

Οι παραπάνω διατάξεις εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δημόσιου τομέα, καθώς και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών του κράτους, ενόψει των συνεχών αναγκών των πολιτών και των δημοσίων φορέων.