Με ένα μπουκέτο λουλούδια στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε σήμερα τη μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από ανακοπή καρδιάς την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε ότι ο εκλιπών «τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία» και αναφέρθηκε στην παρουσία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατά την ημέρα της κηδείας του. «Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής, με καλές σχέσεις με όλους, πάντα προσπαθώντας για το καλύτερο τόσο για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για τον κοινοβουλευτισμό», σημείωσε, καλώντας το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, απέτισε επίσης φόρο τιμής, δηλώνοντας πως «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας». Όπως υπογράμμισε, «η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, αναφερόμενη στον ξαφνικό χαμό του, τόνισε πως «σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση». Επιπλέον, έκανε λόγο για «άνθρωπο της ευθύνης και της προσφοράς», εξηγώντας πως «με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας». Τέλος, μετέφερε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Διακομματική συγκίνηση στη Βουλή για την απώλεια Βεσυρόπουλου

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στη ΝΔ. Όπως δήλωσε, «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του, και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο». Στο ίδιο πνεύμα, αναφορές στην πορεία και το ήθος του Απόστολου Βεσυρόπουλου έκαναν και οι αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τιμώντας τη μνήμη του κατά την έναρξη των τοποθετήσεών τους για το νομοσχέδιο της ημέρας.

Νέα βουλευτής Ημαθίας: Ορκωμοσία της Στέλλας Αραμπατζή

Αμέσως μετά τη συμβολική τελετή μνήμης, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας με τη ΝΔ, Στεργιανής (Στέλλας) Αραμπατζή, η οποία καλείται να καλύψει τη θέση του εκλιπόντος βουλευτή.

Η κ. Στεργιανή Αραμπατζή είναι υποψήφια διδάκτωρ ιατρικής στον τομέα Μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων και έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο μέσω συμμετοχής σε συνέδρια και δημοσιεύσεις. Μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Από το 2014 είναι ενεργή στην τοπική αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος του Δήμου Νάουσας και έχει διατελέσει αντιδήμαρχος.

Ευχές ανάρρωσης στον Θανάση Παφίλη

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εκφράζοντας τα αισθήματα του Σώματος, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη. Όπως ανέφερε, «περαστικά στον Θανάση Παφίλη που πέρασε μια περιπέτεια υγείας, χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε να είναι γρήγορα πάλι κοντά μας».