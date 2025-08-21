Σοκ και θλίψη προκάλεσε ο ξαφνικός χαμός του πρώην υφυπουργού Οικονομικών και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς.

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος, γεννημένος στις 29 Μαΐου 1966 στη Βέροια, υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της Ημαθίας και του κοινοβουλίου. Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

Οι σπουδές του περιλάμβαναν τη φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο ΤΕΙ Λάρισας, ενώ αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Από τον Ιούλιο του 2012 υπηρέτησε ως βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία και διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, με υπευθυνότητα σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κατά την περίοδο 2019 – 2023. Ταυτόχρονα, από τις 4 Απριλίου 2025, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πολιτική και Επαγγελματική Διαδρομή

Πριν εισέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Βεσυρόπουλος εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος, με καθήκοντα εφοριακού. Η ενασχόλησή του με την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 1995, όταν εκλέχθηκε Κοινοτικός Σύμβουλος Κυψέλης Ημαθίας.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στον συνδικαλισμό, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών για την περίοδο 2004 – 2008, όπου εκπροσώπησε τους εργαζόμενους των νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Τη τριετία 2007 – 2010, διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, ενώ από το 2007 έως το 2008 κατείχε τη θέση του Α’ Αντινομάρχη, με αρμοδιότητες κυρίως στους τομείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το 2010 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας και ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.

Η Είσοδος στη Βουλή και τα Κυβερνητικά Αξιώματα

Ορόσημο στη σταδιοδρομία του αποτέλεσε τον Ιούνιο του 2012 η πρώτη του εκλογή ως βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον νομό Ημαθίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, κατάφερε να ανανεώνει τη λαϊκή εντολή, διατηρώντας ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα.

Τον Ιούλιο του 2019, ορίστηκε Υφυπουργός Οικονομικών, έχοντας στην ευθύνη του τη φορολογική πολιτική και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 2023, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών.

Από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Εκλογικές Αναμετρήσεις και Κοινοβουλευτική Παρουσία

Ο Βεσυρόπουλος συμμετείχε σε επτά εκλογικές αναμετρήσεις, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση το 2012 με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία. Αναλυτικά:

06/05/2012: ΝΔ Ημαθίας (δεν εξελέγη)

17/06/2012: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

25/01/2015: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

20/09/2015: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

07/07/2019: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

21/05/2023: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

25/06/2023: ΝΔ Ημαθίας (εξελέγη)

Η συνεχόμενη εκλογή του ανέδειξε τη σταθερή πολιτική του παρουσία και την αποδοχή του στο εκλογικό σώμα της Ημαθίας.