Βαρύ πένθος σκεπάζει τη Νέα Δημοκρατία και τον ευρύτερο πολιτικό κόσμο μετά τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Κωνσταντίνος Τασούλας

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

“Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια”.

Μετά τον ξαφνικό θάνατό του, πλήθος πολιτικών προσώπων εξέφρασαν τη θλίψη τους και απέτισαν φόρο τιμής στον πρώην υφυπουργό Οικονομικών.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

«Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», καταλήγει.

Η ανακοίνωση του γραφειου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Απόστολο Βεσυρόπουλου αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης» τονίζει η ΝΔ.

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» προσθέτει.

Αντώνης Σαμαράς

Με αφορμή τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προέβη σε μια λιτή δήλωση, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Νικήτας Κακλαμάνης

Τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση: «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Παύλος Μαρινάκης

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

“Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε.”

Κωστής Χατζηδάκης

Συγκλονισμένος από το χαμό του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Άκης Σκέρτσος

Τα ειλικιρνή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος :«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το “ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρει τα εξής:

“Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του”.

Ντόρα Μπακογιάννη

Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Θανάσης Κοντογεώργης

Συγκλονισμένος από το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μεταφέρει το περιστατικό ότι μια ημέρα πριν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα της εκλογικής περιφέρειας του εκλιπόντος. Η δήλωση του Θ. Κοντογεώργη έχει ως εξής: “Είμαι συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Φίλος και συνεργάτης, είχε πάθος για προσφορά, πάθος για τον τόπο του. Δεν μπορώ να πιστέψω, ότι μόλις χθες μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τα θέματα της Ημαθίας, που τόσο αγαπούσε, και σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του”, καταλήγει.

Νίκος Ανδρουλάκης

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

Σημειώνει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Σωκράτης Φάμελλος

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Κώστας Ζαχαριάδης

Στον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κώστας Καραμανλής

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».