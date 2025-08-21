Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.