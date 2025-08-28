Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» συνεχίζει να απασχολεί χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι επιδιώκουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με κρατική επιδότηση. Ακολουθούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενους χρήστες, που αφορούν το σχεδιασμό, τις διαδικασίες και τους περιορισμούς του προγράμματος.

Πληρότητα προϋπολογισμού και αδυναμία υποβολής αίτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πολίτες που προχώρησαν στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025, προσδοκώντας να επωφεληθούν από την επιδότηση, διαπίστωσαν ότι δεν ήταν δυνατή η υποβολή αίτησης λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός πως ο τρίτος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ξεκίνησε στις 7/6/2024 με προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ, ο οποίος ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο 2025 με επιπλέον 11 εκατ. ευρώ. Παρά τα νέα κονδύλια, η μεγάλη ανταπόκριση οδήγησε εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήδη από τον Μάρτιο 2025. Επομένως, η δυνατότητα για υποβολή αίτησης υπήρχε μόνο για όσους πρόλαβαν να αιτηθούν πριν εξαντληθούν οι οικονομικοί πόροι, ενώ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα οι αιτήσεις συνεχίστηκαν λόγω επαρκών ποσών.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος διαμορφώνεται ως ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς ρύπων, τους οποίους διαχειρίζεται ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τα έσοδα αυτά διατίθενται σε διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις – συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης – ανάλογα με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού. Για το α’ πεντάμηνο του 2025, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ που ήδη διοχετεύθηκαν στη συνέχιση του προγράμματος, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του τρίτου κύκλου στα 57 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων είναι πεπερασμένο, δεν είναι εφικτό να καλυφθούν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις καλύπτουν και άλλες κατηγορίες όπως δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Διαθεσιμότητα ποσών και ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν έγκαιρα αν υπάρχουν υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια πριν προβούν σε αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η διαδικασία είναι απλή: Με είσοδο στην πλατφόρμα της δράσης και επιλογή «σύνδεση στην υπηρεσία», ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί άμεσα να δει τα διαθέσιμα ποσά και να αποφασίσει αν θα υποβάλει αίτηση για επιδότηση.

Προθεσμίες και διακοπή της δράσης σε περίπτωση εξάντλησης πόρων

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το κανονιστικό πλαίσιο της δράσης προβλέπει ευελιξία σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της προκήρυξης, «Η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της». Αυτό σημαίνει ότι αν εξαντληθούν οι πόροι για μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων – όπως τα αυτοκίνητα – οι αιτήσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα συνεχίζονται έως εξάντλησης των αντίστοιχων αποθεμάτων ή της λήξης της προθεσμίας.

Επιλεξιμότητα δαπανών και προσδιορισμός ημερομηνιών

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Με τη νεότερη τροποποίηση της ΚΥΑ στις 31 Ιουλίου 2025, ορίστηκε η 7η Ιουνίου 2025 ως ημερομηνία εκκίνησης επιλεξιμότητας για δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος. Συνεπώς, όσοι προχώρησαν σε αγορά πριν από αυτή την ημερομηνία, δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιδότησης. Το καθεστώς αυτό ισχύει για κάθε κύκλο της δράσης, εφόσον καθορίζεται ρητά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας. Αντίστοιχη πρακτική ακολούθησε και σε προηγούμενους κύκλους, όπου οι ημερομηνίες έναρξης του εκάστοτε κύκλου προσδιόρισαν ποιοι είχαν δικαίωμα αίτησης.

Διαβεβαιώσεις εμπόρων και ανάγκη ενημέρωσης αποκλειστικά από επίσημες πηγές

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στην περίπτωση που προμηθευτές ή μεταπωλητές διαβεβαίωσαν τους καταναλωτές πως η αγορά τους θα επιδοτηθεί και τελικά αυτό δεν συνέβη λόγω εξάντλησης των κονδυλίων, η ενημέρωση ήταν εσφαλμένη. Για την αποφυγή παραπληροφόρησης, συστήνεται στο κοινό να συμβουλεύεται αποκλειστικά τις επίσημες πηγές ενημέρωσης, όπως η ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τα επίσημα έγγραφα του ΥΠΕΝ όπου αναγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η τρέχουσα διαθεσιμότητα.

Διαγραφή μη υποβληθεισών αιτήσεων και αλλαγή στο πληροφοριακό σύστημα

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Υποψήφιοι που είδαν προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις τους να έχουν διαγραφεί, δυσφορούν για το συμβάν. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία υπαγορεύτηκε τόσο από το ΦΕΚ Β’ 657/17.02.2025, που όριζε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30ή Ιουνίου 2025, όσο και από το ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025, με το οποίο τέθηκε σε ισχύ νέος μηχανισμός επιδοτήσεων. Το πληροφοριακό σύστημα αναπροσαρμόστηκε, ώστε οι επιδοτήσεις πλέον να υπολογίζονται στη λιανική τιμή προ φόρων αγοράς οχήματος, σύμφωνα με τον ανανεωμένο τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.