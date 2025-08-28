Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα σενάρια περί επιστροφής του στην πολιτική σκηνή μέσω νέου κόμματος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open και κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις και τις φήμες γύρω από το πρόσωπό του, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» ανέφερε:

«Όταν λέει ένας εν ενεργεία βουλευτής “μου λείπει η ενεργός πολιτική”, καταλαβαίνετε τι λέει: “μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία”. Όλη αυτή η συζήτηση για το νέο κόμμα αφορά το πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο αγάπησε».

Ακόμα, ισχυρίστηκε πως ο Αλέξης Τσίπρας «βλέπει την πολιτική ως μπίζνες» και «το κόμμα του θα πρέπει να το λένε “το Λαγούμι”».

Σχολίασε επίσης πως στα 2 χρόνια και 2 μήνες που είναι εν ενεργεία βουλευτής δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει ούτε μισή ομιλία και «κάνει ζωάρα».