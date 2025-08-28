Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε.

Υπέδειξε τον τόπο

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος που ομολόγησε την φρικτή δολοφονία φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα – χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους.

«Θόλωσα»

Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε. «Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, δείχνοντας του το δρόμο για τις φυλακές.

Για τα ροδάκινα

Ο άτυχος άνδρας αναζητούνταν επί εννέα ημέρες από τους συγγενείς του, την ώρα που ο δράστης κυκλοφορούσε ανενόχλητος, έχοντας πετάξει τη σορό του σε χωματερή και προσπαθώντας να αποκρύψει το έγκλημά του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 76χρονος πυροβόλησε τον 72χρονο με καραμπίνα, θεωρώντας ότι είχε κλέψει ροδάκινα από το χωράφι του.