Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από συγχωριανό του στη Σκύδρα Πέλλας, ενώ ο 76χρονος δράστης απολογείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Ο άτυχος άνδρας αναζητούνταν επί εννέα ημέρες από τους συγγενείς του, την ώρα που ο καθ’ ομολογίαν δράστης κυκλοφορούσε ανενόχλητος, έχοντας πετάξει τη σορό του σε χωματερή και προσπαθώντας να αποκρύψει το έγκλημά του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 76χρονος πυροβόλησε τον 72χρονο με καραμπίνα, θεωρώντας ότι είχε κλέψει ροδάκινα από το χωράφι του. Στη συνέχεια απέκρυψε το πτώμα, το μετέφερε με το όχημά του και το εγκατέλειψε σε χωματερή, σκεπάζοντάς το με απορρίμματα.

Ο δράστης αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.