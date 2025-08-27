Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός το πρωί της Τρίτης στην παλιά πόλη της Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων στρατιωτών και αρμάτων μάχης, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ναμπλούς, Γάσαν Ντάγλας, «η επίθεση (…) αποτελεί μια αδικαιολόγητη επίδειξη ισχύος», ασκώντας κριτική στη δράση των ισραηλινών δυνάμεων σε μια περιοχή με μακρά ιστορία έντασης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή της επιχείρησης, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει τους ακριβείς στόχους. Περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, μονάδες στρατού εισέβαλαν σε διάφορες συνοικίες της παλιάς πόλης, όπου κατοικούν περίπου 30.000 άνθρωποι, με κυριότερη παρουσία στην ανατολική συνοικία Χάρατ αλ Χάμπλεχ, όπως μεταδίδεται από το AFP.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι στρατιώτες κατέσχεσαν «λευκές σακούλες» με άγνωστο περιεχόμενο από οικίες. Άλλος μάρτυρας, που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι εκδιώχθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από το σπίτι του, «πιθανόν για να μετατρέψουν (το σπίτι τους) σε στρατιωτικό φυλάκιο».

Έφοδοι σε κατοικίες και εντάσεις στη Ναμπλούς

Ο διευθυντής του Palestinian Medical Relief στη Ναμπλούς, Γάσαν Χάμνταν, δήλωσε πως οι Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποιούν έρευνες και επιθέσεις σε σπίτια και καταστήματα, ενώ πολλά σπίτια χρησιμοποιούνται πλέον ως στρατιωτικά φυλάκια. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι παλαιστινιακές αρχές ενημερώθηκαν ότι η επιχείρηση θα επεκταθεί έως και τις 16:00.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ξέσπασαν συγκρούσεις στην ανατολική είσοδο της παλιάς πόλης. Νεαροί εκτόξευσαν πέτρες κατά των στρατιωτών, οι οποίοι αντέδρασαν με χρήση δακρυγόνων και πραγματικών πυρών, όπως επιβεβαιώνουν τοπικές πηγές. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατέγραψε αρκετούς τραυματίες, ωστόσο κανείς τους δεν τραυματίστηκε από σφαίρες.

Η παλιά πόλη της Ναμπλούς αποτελεί εδώ και χρόνια τακτικό στόχο ισραηλινών στρατιωτικών επιδρομών, με αποκορύφωμα τις επιχειρήσεις της περιόδου 2022-2023, που είχαν στόχο τη σύλληψη Παλαιστινίων ενόπλων. Αντίστοιχες εφόδους είχαν σημειωθεί και το 2002, ενώ πιο πρόσφατα, στις αρχές Ιουνίου, καταγράφηκαν νέες επιθέσεις όπου τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

Νέα επιχείρηση στη Ραμάλα και ένταση στη Δυτική Όχθη

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε και σε επιχείρηση στη Ραμάλα, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή. Στόχος ήταν τουλάχιστον ένα ανταλλακτήριο νομισμάτων. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την κατάσχεση χρηματικού ποσού άνω των 385.000 ευρώ, το οποίο -σύμφωνα με τους ίδιους- συνδέεται με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη παραμένει τεταμένη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τότε, σύμφωνα με απολογισμό του AFP βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 972 Παλαιστίνιοι – μεταξύ αυτών πολλοί μαχητές αλλά και άμαχοι – σε επιθέσεις από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους. Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες και πολίτες, έχουν σκοτωθεί είτε σε παλαιστινιακές επιθέσεις είτε κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων.