Ο Κώστας Γαλανόπουλος ετοιμάζεται για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα… Οχι της ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά του Άρη και ίσως σήμερα επισημοποιηθεί η μετακόμισή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο διεθνής χαφ δίνει μία εξτρά λύση στη μεσαία γραμμή του Μαρίνου Ουζουνίδη και θα αποτελέσει την 15η μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού. Το ερώτημα είναι εάν θα είναι η τελευταία ή έστω η προτελευταία εφόσον ολοκληρωθεί και η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη.

Ο Άρης δεν το λέει επίσημα αλλά κινείται ακόμα στην αγορά και κρατάει ζωντανές τις συζητήσεις με μεταγραφικούς στόχους για τα χαφ, τη θέση του αριστερού εξτρέμ και εκείνη του επιθετικού.

Η έλευση του Γαλανόπουλου ίσως περιορίζει κάπως το ενδεχόμενο προσθήκης ενός πιο «καθαρού» «6αριού» στο ρόστερ… Ο Άρης όμως εξετάζει ακόμα αυτό το ενδεχόμενο -όπως και για τις άλλες δύο θέσεις- βάζοντας τις δικές του προϋποθέσεις, που έχουν να κάνουν τόσο με το αγωνιστικό όσο και με το οικονομικό.

Με πιο απλά λόγια, ο Άρης δεν θα πάρει… για να πάρει. Θα ζυγίσει όλα τα δεδομένα γύρω από τις περιπτώσεις που προκρίνονται και θα προχωρήσει αναλόγως. Διαφορετικά, θα σταματήσει στους υπάρχοντες και θα πορευτεί με το υπάρχον υλικό μέχρι την χειμερινή μεταγραφική περίοδο όπου θα έχει την ευκαιρία για προσθαφαιρέσεις.