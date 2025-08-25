Η είδηση πως ο Κώστας Γαλανόπουλος συμφώνησε προφορικά με τον Άρη, ασφαλώς και δεν πρέπει να ξαφνιάζει. Η αποχώρηση του διεθνούς χαφ από την ΑΕΚ έφερε συνεργασία με τον ΑΠΟΕΛ, μια συνεργασία όμως που ήταν βραχύβια και δεν έδωσε την ώθηση στην καριέρα που αναζητούσε ο Γαλανόπουλος. Η Κύπρος, μάλλον, δεν ήταν ο δικός του παράδεισος…

Και τώρα; Τον Δεκέμβριο ο Ελληνας μέσος κλείνει τα 28 του χρόνια. Είναι υγιής, περνά όμως κάτω από τον πήχη των προσδοκιών που ο ίδιος δημιούργησε από το 2015 που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, αλλά ας όψονται οι τραυματισμοί που τον φρέναραν. Το 2018 συνεργάστηκε στα Σπάτα με τον Ουζουνίδη και ίσως εδώ να βρίσκεται το κλειδί της όλης μεταγραφικής ιστορίας. Ο Ουζουνίδης, κι αυτός πέρασε από τον ΑΠΟΕΛ ως παίκτης και ως προπονητής, άρα έχει τις «άκρες» προκειμένου να μάθει τα «πώς και τα γιατί» στην περίπτωση του Γαλανόπουλου. Κυρίως, όμως, χρειάζεται ο Αρης έναν Ελληνα παίκτη, γιατί στις μέρες μας και όπως είναι τα δεδομένα της ΟΥΕΦΑ και του ελληνικού πρωταθλήματος, πάντα ο γηγενής δίνει λύσεις και μοιάζει χρήσιμος. Μην ξεχνά ο οποιοσδήποτε πως στην πρεμιέρα του εφετινού πρωταθλήματος, στο Χαριλάου οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν δίχως Ελληνα στην ενδεκάδα τους και μόλις ένας (Γιαννιώτας ) πέρασε ως αλλαγή!

Η έλευση του Γαλανόπουλου στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς, είναι προ των πυλών. Η οριστική συμφωνία αναμένεται. Αν ολοκληρωθεί και δοθούν τα χέρια, τότε στο Κλ. Βικελίδης ο μέσος που θέλει να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα, θα έχει ως έδρα το γήπεδο όπου πάτησε το γρασίδι για τελευταία φορά ως παίκτης της ΑΕΚ την περίοδο 2024-’25!