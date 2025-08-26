Στον αστερισμό του Κώστα Γαλανόπουλου κινείται ο Άρης από χθες, μετά την προφορική συμφωνία με τον διεθνή μέσο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για τη Θεσσαλονίκη -μεταβαίνει οδικώς- και το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην συμπρωτεύουσα όπου θα τον περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας.

Ο Γαλανόπουλος θα περάσει αύριο (30/08) από τις καθιερωμένες εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Το ζήτημα από εκεί και πέρα θα είναι ο χρόνος τον οποίο θα χρειαστεί ώστε να τεθεί στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο 27χρονος χαφ ήταν χωρίς ομάδα όλο το καλοκαίρι και η κατάστασή του θα καθορίσει την χρονική περίοδο προσαρμογής που θα του δοθεί.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπολογίζεται για το ματς της 2ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναιτωλικό. Αμέσως μετά έχει μπροστά του τη διακοπή των Εθνικών ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας των «κιτρινόμαυρων».