Ο Χάρης Παμπούκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, εξελέγη, τη Δευτέρα, από τον πρώτο γύρο στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου, που είναι ο πλέον σημαντικός θεσμός προαγωγής του διεθνούς δικαίου. Σε αυτόν μετέχουν οι επιφανέστεροι διεθνολόγοι του κόσμου.

Το 1904, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της δράσης του υπέρ της διαιτησίας μεταξύ κρατών, ενός ειρηνικού μέσου επίλυσης διαφορών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επίτιμα μέλη, μέλη και συνεργάτες.

Ο κ. Παμπούκης υπήρξε Υπουργός Επικρατείας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης στη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (2009-2011). Είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς νομικές μονογραφίες και πολιτικά δοκίμια.

Η εκλογή του στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου αποτελεί τιμή για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα μας.