Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο Ντέμης Νικολαΐδης πίσω από τα μαύρα του γυαλιά αποχαιρετώντας χθες στο Κοιμητήριο Χολαργού τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε σε ηλικία 41 ετών χτυπημένη από την επάρατη νόσο. Ο Ντέμης ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που η ζωή τούς έδωσε πολλά. Εκανε το χόμπι του επάγγελμα, αγαπήθηκε πολύ από τους οπαδούς της ΑΕΚ, έκανε μια τρομερή καριέρα ως παίκτης, έζησε μια τεράστια περιπέτεια ως πρόεδρος της Ενωσης και κατάφερε να κάνει κι ένα επιτυχημένο restart ως σχολιαστής. Αλλά η ζωή τού χάρισε και κάμποσες πίκρες: αυτή της απώλειας της Αλεξάνδρας είναι η πιο μεγάλη. Η κοπέλα ήταν νεότατη, γεμάτη ζωντάνια, κυρία και όπως λένε όσοι τη γνώρισαν «χαρά Θεού». Εβλεπα τις φωτογραφίες από την κηδεία και ήθελα να του πω «Ντέμη, κράτα γερά για να τη θυμάσαι».

Ζαφείρης

Συζητήθηκε αρκετά η τρομερή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Χρήστο Ζαφείρη οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο νεαρός έλληνας διεθνής είναι μια κανονική μεταγραφή αεροδρομίου: είναι ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο φέτος δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα από ελληνική ομάδα για την απόκτησή του. Ο Ζαφείρης αποθεώθηκε μολονότι με βάση τη συμφωνία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στη Σλάβια Πράγας θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά. Νομίζω το μεγάλο πανηγύρι στην υποδοχή του αποτελεί κι ένα μηνυματάκι των οπαδών στη διοίκηση της ομάδας ότι τέτοιους παίκτες η ομάδα χρειάζεται κι άλλους. Χθες ήρθε και υπέγραψε και για τον Ολυμπιακό ο Μανέ, που επίσης θα ‘ρθει για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τον ερχόμενο Ιανουάριο μολονότι αγοράστηκε τώρα. Η σουηδική Μιέλμπι, στην οποία ανήκει, διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι κοντά στο να το κατακτήσει και δεν ήθελε να τον παραχωρήσει. Ο Ολυμπιακός το δέχτηκε, όπως ακριβώς δέχτηκε κι ο ΠΑΟΚ την απαίτηση των ανθρώπων της Σλάβια. Αν πιστεύεις σε έναν ποδοσφαιριστή θα δεχτείς τους όρους της ομάδας από την οποία τον αγοράζεις για να μην τον χάσεις.

Μικρός

Ο Μανέ είναι κι αυτός μικρός και ο Ολυμπιακός τον απέκτησε κι αυτόν το καλοκαίρι που οι μικροί σε ηλικία παίκτες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας – όχι μόνο της μεταγραφικής. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο παράξενο σπορ στον κόσμο, όχι γιατί έχει δύσκολους κανονισμούς ή περίεργους παίκτες, αλλά γιατί μας δίνει συνεχώς ιστορίες απίθανες. Δείτε π.χ. τι έγινε στο Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3, τη δεύτερη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Λίβερπουλ έχει ξοδέψει φέτος περισσότερα χρήματα για μεταγραφές από οποιαδήποτε άλλη αγγλική ομάδα σε ένα καλοκαίρι που ακριβές μεταγραφές έκαναν κυρίως οι αγγλικοί σύλλογοι. Κι όμως στο πρώτο δύσκολο ματς της χρονιάς τη νίκη της με γκολ στις καθυστερήσεις δεν την έδωσε ένας ποδοσφαιριστής που χρυσοπλήρωσε, αλλά ένας πιτσιρικάς από τις Ακαδημίες της. Ο Ρίο Ενγκουμόα, ένα ακόμα παιδί-θαύμα του καιρού μας σε ηλικία 16 ετών και 361 ημερών, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Ο νεαρός εξτρέμ, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο τον περασμένο Ιανουάριο σε αγώνα του Κυπέλλου Αγγλίας, έγραψε ιστορία σε μια χρονιά που θα ήταν δύσκολο για αυτόν κανονικά να βρει ευκαιρίες να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα εξαιτίας της πλειάδας των επιθετικών που διαθέτουν οι πρωταθλητές Αγγλίας. Αλλά κανονικό είναι πλέον όταν έχεις ένα μικρό με ταλέντο να τον χρησιμοποιείς: δεν είναι μόδα, είναι υποχρέωση. Κάποτε όταν βλέπαμε ένα παιδί να μπαίνει στο γήπεδο σε αυτή την ηλικία λέγαμε ότι το μέλλον του ανήκει. Τώρα του ανήκει το παρόν. Το μέλλον μπορεί να περιμένει…

Λανουά

Ακουσα την πρώτη ανάλυση του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της πρώτης αγωνιστικής. Στην πραγματικότητα ενδιαφέρον υπήρχε μόνο για μία: για το παράξενο πέναλτι που κέρδισε ο Ζίνι στο ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό – λέω παράξενο, γιατί το σκληρό μαρκάρισμα του αμυντικού των φιλοξενουμένων στον επιθετικό των γηπεδούχων γίνεται αφού αυτός σούταρε κι ενώ η μπάλα έχει φύγει άουτ. Η φάση δεν έκρινε το παραμικρό: η διαφορά της ΑΕΚ από τον αντίπαλό της, που δεν είχε ούτε τον προπονητή του στον πάγκο, ήταν μεγάλη. Ωστόσο περίμενα τη γνώμη του αρχιδιαιτητή καθώς οι εκτιμήσεις ήταν διαφορετικές.

Πυθία

Ο Λανουά είπε το εξής καταπληκτικό: «Σε αυτήν την περίπτωση, έπειτα από σουτ προς την εστία ο αμυνόμενος κάνει ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα πατώντας στο πόδι του αντιπάλου του, ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Κάθε επαφή ύστερα από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή αποτελεί σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η ΚΕΔ συμφωνεί, αλλά έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε». Η απάντηση αυτή είναι το είδος της απόφασης που ο σοφός Μάνος Μαυροκουκουλάκης αποκαλούσε «ήξεις αφήξεις πασαλιπστατέρ»! Στην ιδιότυπη αλλά πάντα δημιουργική γλώσσα του «Mister» αυτό σημαίνει πως υπάρχουν φράσεις που θυμίζουν χρησμούς της Πυθίας, αλλά σε αστεία version. Αυτή του Λανουά είναι τέτοια. Λέει ότι η ΚΕΔ συμφωνεί με την εκτίμηση του διαιτητή γιατί την έκανε ο διαιτητής, που σημαίνει πως αν έκανε άλλη εκτίμηση πάλι θα συμφωνούσε! Αλλά αν ισχύει αυτό, τότε τι τις χρειαζόμαστε τις κρίσεις του αρχιδιαιτητή;

Δίκαιο

Από την άλλη, για να πω και του Λανουά το δίκιο, οι διαιτησίες της πρεμιέρας ήταν καλές. Μου φάνηκε λίγο αγχωμένος ο Γιουματζίδης στο Παναιτωλικός – Ατρόμητος, αλλά είναι λογικό γιατί είναι πρωτάρης (και τον λένε και Μελέτιο, πράγμα σπάνιο). Ολοι οι διαιτητές μού φάνηκαν προσεκτικοί (και οι διαιτητές VAR) και μπράβο τους γιατί οι δύσκολες φάσεις δεν έλειψαν. Ισως μέτρησε η σαφέστατη προειδοποίηση προς όλους που έκανε ο Λανουά στην τελευταία του δημόσια τοποθέτηση όταν και μίλησε στους δημοσιογράφους για να τον ακούσουν οι ρέφερι. «Φέτος θα υπάρχουν τιμωρίες των ελλήνων διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια», είπε, προσθέτοντας χιουμοριστικά πως «αν κάνουν λάθη θα κάθονται στον πάγκο»! Πέρυσι ο Γάλλος τούς έλεγε άλλα πράγματα – πως π.χ. θα τους στηρίζει ακόμα κι αν κάνουν λάθη, γιατί κι αυτά είναι ανθρώπινα. Αλλά έπειτα από έναν χρόνο εδώ κάτι έμαθε. Ισως και την ελληνική παροιμία που λέει πως «κι ο Αγιος φοβέρα θέλει». Πόσω μάλλον ο διαιτητής…