Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή-ορόσημο για τον Δικέφαλο.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος έφτασε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου αποθεώθηκε από χιλιάδες φίλους του συλλόγου, πριν ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας που κατέληξε στην Τούμπα για την υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου του.

Η υποδοχή στο αεροδρόμιο αποτυπώθηκε λεπτό προς λεπτό μέσα από την κάμερα του PAOK TV, που κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα με συνθήματα και τον νεαρό χαφ να «χάνεται» μέσα στις αγκαλιές των οπαδών. Μαζί του ήταν και η οικογένειά του, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνηση για τη θερμή υποδοχή.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Ζαφείρης κατευθύνθηκε στο «Μακεδονία Παλλάς», όπου ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής. Το απόγευμα βρέθηκε στην Τούμπα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας προβλέπει ότι θα παραμείνει ως δανεικός στους Τσέχους μέχρι το τέλος του 2025, με το συνολικό ύψος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 10+2 εκατομμύρια ευρώ.

Το παρασκήνιο της ημέρας είχε και μία ιδιαίτερη νότα. Στα γραφεία του γηπέδου βρέθηκε ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, προκειμένου να συμμετάσχει στο βίντεο ανακοίνωσης του ποδοσφαιριστή. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν ήταν, συνδέοντας με έναν ευρηματικό τρόπο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου με μία εμβληματική φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα, με μορφή «υπερπαραγωγής». Το βέβαιο είναι ότι ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί πλέον την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και το νέο πρόσωπο γύρω από το οποίο χτίζεται το όραμα της επόμενης μέρας.