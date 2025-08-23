Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με την Παρντούμπιτσε για την 6η αγωνιστική της Fortuna Liga, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 0-1 από το 12ο λεπτό.

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Γίντριχ Τρπισόφσκι, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί αποχώρησής του. Ο 22χρονος διεθνής χαφ παραμένει στον πάγκο, με το ερώτημα να είναι αν θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ή αν θα μείνει εκτός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς (1-1).

Η επιλογή αυτή έφερε πολλές και έντονες αντιδράσεις στον επίσημο λογαριασμό της Σλάβια στο Facebook, όπου καταγράφηκαν σχόλια όπως:

«Ο Ζάφι πρέπει να βγει έξω απόψε. Θέλουμε παίκτες 100% συγκεντρωμένους στην ομάδα».

«Μπορείτε να στείλετε τον Ζαφείρη κατευθείαν, δεν θα μας βοηθήσει πραγματικά όταν το μυαλό του είναι στον ΠΑΟΚ».

«Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής μετατρέπεται σε κ@λοπαίδο. Θα μπορούσε να φύγει με το κεφάλι ψηλά, σαν αστέρι. Έτσι φεύγει από την πλαϊνή είσοδο. Θα χαρώ πολύ να κάνω λάθος».

«Ούτε στον πάγκο δεν έχει θέση ο Ζαφείρης».

«Δεν έχει καταφέρει ακόμα να σηκωθεί ψυχολογικά; Η μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη θα γίνει άμεσα».

«Λοιπόν, ο Ζαφείρης δεν χρειάζεται καν να παίξει πια αν είναι έτσι, αν και φέτος φαινόταν αρκετά υποσχόμενος. Τίποτα και κανένας όμως δεν είναι πάνω από την ομάδα».

«Σοβαρά τώρα, ο Ζαφείρης είναι στον πάγκο;».

«Στείλτε τον στο καλό. Ποιο το νόημα να βρίσκεται εδώ εάν δεν παίζει;».

«Τον χρειαζόμαστε άμεσα, αλλά λόγω των χειρισμών του προέδρου ράγισε το γυαλί με τον Ζαφείρη και τώρα δεν είναι αρεστός στους οπαδούς μας. Θέλει να φύγει άμεσα».

Οι αντιδράσεις αυτές δείχνουν πως το «γυαλί έχει ραγίσει» ανάμεσα στον Ζαφείρη και ένα σημαντικό μέρος των φίλων της Σλάβια, οι οποίοι πλέον θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας χαφ αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8 – 15:45) στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές και την επίσημη παρουσίασή του από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, έχοντας ήδη συμφωνήσει σε deal-ρεκόρ ύψους 12 εκατ. ευρώ.