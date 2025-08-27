Συνελήφθησαν πέντε άτομα κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για αδικήματα που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, όπλα και για παραχάραξη νομισμάτων και άλλων υλικών πληρωμής, στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης και αφορά σε δύο 24χρονους ημεδαπό και αλλοδαπό που κατηγορούνται για ναρκωτικά, όπλα και παραχάραξη νομισμάτων και τρεις ημεδαπούς ηλικίας 20, 23 και 21 ετών για παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης στις 27 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (τρεις ημεδαποί και αλλοδαπός) και κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ στην κατοχή του 24χρονου αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ έκαστο, τα οποία ήταν καταφανώς πλαστά.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα τα προμηθεύτηκε από 24χρονο ημεδαπό έναντι του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε γεμιστήρας.Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.