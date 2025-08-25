Συνελήφθησαν, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου δύο αλλοδαποί, 56 ετών και 62 ετών (γυναίκα) κατηγορούμενοι για κλοπή.

Χθες 24 Αυγούστου οι αλλοδαποί αφαίρεσαν από επιχείρηση ημεδαπής πορτοφόλι με 2.700 ευρώ. Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και σε έρευνα στην οικία τους καθώς και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.825 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Επίσης στο Ρέθυμνο συνελήφθη, βραδινές ώρες Κυριακής από αστυνομικούς της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 19χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής.

Ο 19χρονος προσπάθησε να αφαιρέσει από δύο ημεδαπούς κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε οργανωμένη παραλία, έγινε όμως αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.