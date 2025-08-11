Συνελήφθη ημεδαπός, κατηγορούενος γιαμ παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στο Ρέθυμνο. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 3 κιλά κάνναβη, κοκαΐνη, MDMA, ναρκωτικά δισκία, κεταμίνη και ηρωίνη.

Η σύλληψη του άνδρα, ηλικίας 45 ετών, έγινε σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας, για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ το ακινητοποίησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στο όχημα και στην οικία του, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «2 κιλά και 847,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με μορφή σοκολάτας, 72,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 26,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,5 γραμμάρια ηρωίνης, 58 γραμμάρια MDMA, 12 γραμμάρια κεταμίνης, 41 ναρκωτικά δισκία, 4,2 γραμμάρια θρυμματισμένων δισκίων Ecstacy, 4,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, σπόροι κάνναβης, ζυγαριά, κινητό, χρηματικό ποσό των 50 ευρώ».

Επίσης εντοπίστηκε πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαερισμού – λάμπες LED – μετασχηματιστής τάσης ρεύματος – θερμόμετρο) και κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ