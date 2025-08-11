Στη σύλληψη ενός λαθροκυνηγού προχώρησαν οι θηροφύλακες στο Ρέθυμνο, μετά από επιχείρηση στην περιοχή των Ακουμίων. Όπως γνωστοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, γύρω στις 05:00, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες εντόπισαν ένα όχημα να κινείται ύποπτα, κοντά στα Ακούμια. Προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα, αλλά ο οδηγός αγνόησε τα σήματα και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, βάζοντας σε κίνδυνο και τους θηροφύλακες.

Ανακάλυψη όπλων και συλλήψεις

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, οι θηροφύλακες κατάφεραν λίγο αργότερα να προσεγγίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα. Σε έλεγχο που διενήργησαν, εντόπισαν ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο μέσα στο όχημα. Επανερχόμενοι στο σημείο όπου είχε παράνομα κινηθεί ο οδηγός, βρήκαν μια καραμπίνα πεταμένη στην άκρη του δρόμου, φορτωμένη με δύο φυσίγγια στη θαλάμη και ακόμη ένα φυσίγγιο πεταμένο δίπλα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως από τη θαλάμη του όπλου είχε αφαιρεθεί ο μειωτήρας, στοιχείο που υποδεικνύει μετατροπή του όπλου για παράνομη χρήση. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου, όπου του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 800 ευρώ για τα αδικήματα της απείθειας, της παράνομης μεταφοράς όπλου και της μετατροπής όπλου.