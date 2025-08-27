Με μία λιτή, αλλά συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τον πατέρα του Δημήτρη, που πέθανε την περασμένη Κυριακή.

«Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί» έγραψε στην ανάρτησή του ο γιος του δημοσιογράφου. Συγγενείς, φίλοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έψαλη η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Από νωρίς είχαν φθάσει στον Ιερό Ναό συντετριμμένοι ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.

Μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δήλωσε: «Για μας είναι παρηγοριά, που είδαμε πως είχε τόση αγάπη και τόσο ωραίο αντίκτυπο. Έρχονται συνέχεια άνθρωποι, που μας λένε πράγματα, που δεν ξέραμε και είναι τόσο ωραίο αυτό. Τους ευχαριστούμε όλους που ήρθαν σήμερα εδώ και άφησαν τις δουλειές και τις διακοπές τους. Για εμάς είναι πολύτιμο. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε για εκείνον. Τον τίμησαν άνθρωποι που ήταν μαθητές του στη δημοσιογραφία. Φίλοι του παιδικοί. Νιώθω μόνο περηφάνια. Μακάρι να επέστρεφε για λίγο, να άκουγε όλα αυτά που είπαν για αυτόν κι ας έφευγε ξανά».