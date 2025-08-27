Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην Καρδίτσα ένας 50χρονος άνδρας από τα Καλογριανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκo.

Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.