Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην Καρδίτσα ένας 50χρονος άνδρας από τα Καλογριανά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκo.
Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
Η θερμοκρασία θα ανέβει σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 37 με 39 βαθμούς
Σήμερα Πέμπτη, 21 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Θαδδαίου, Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Αγία Βάσσα Η Αγία Βάσσα έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, και κατοικούσε στην Έδεσσα (το πιθανότερο της Μακεδονίας). Είχε παντρευτεί ειδωλολάτρη Ιερέα, […]
Ο κατηγορούμενος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταταγούν στη ΣΜΥ στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Αναλυτικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, καλούνται οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ, ενώ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ. Οι επιτυχόντες καλούνται […]
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν […]