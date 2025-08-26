Η Κιάρα Φεράνι απολαμβάνει ξέγνοιαστη τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω.

Η Ιταλίδα influencer έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram και μοιράστηκε φωτογραφίες από το 48ώρο της στην Κω.

Ποζάροντας στο φωτογραφικό φακό, η ίδια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στην παραλία με κίτρινο μπικίνι, τις βόλτες στα νησιά,τα τοπικά μαγαζιά και τα ταβερνάκια στα οποία απόλαυσε φαγητό.

Η Φεράνι μένει σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο με πισίνα το οποίο φωτογράφισε και δημοσίευσε στο Instagram.

Λάτρης της χώρας μας, η Ιταλίδα influencer επισκέπτεται από μικρή την Ελλάδα μαζί με τις αδελφές της, ενώ το περσινό καλοκαίρι είχαν απολαύσει τις διακοπές τους στη Μύκονο.