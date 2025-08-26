Πέντε δημοσιογράφοι βρήκαν τραγικό θάνατο τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους, τρεις συνεργάτες διεθνών μέσων όπως το Al Jazeera, το Reuters και το Associated Press. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη «λύπη» του, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τραγικό ατύχημα».

Οι επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, συνολικά, 20 ανθρώπων – συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων – γεγονός που καταδίκασαν σθεναρά ο ΟΗΕ και κυβερνήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Οι διεθνείς αυτοί φορείς κάλεσαν σε προστασία των δημοσιογράφων στο πεδίο των συγκρούσεων.

Διεθνής Κατακραυγή και Αντιδράσεις για τους Θανάτους Δημοσιογράφων

Σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς, τα θύματα των επιδρομών στο νοσοκομείο ανήκαν στα δημοσιογραφικά επιτελεία των μεγαλύτερων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το Al Jazeera, το Reuters και το Associated Press εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των συναδέλφων τους. Το Al Jazeera χαρακτήρισε τον θάνατο του φωτογράφου Μοχάμαντ Σαλάμα ως απόπειρα «να φιμωθεί η αλήθεια» από πλευράς του ισραηλινού στρατού, ενώ το Ρόιτερς ανέφερε πως το προσωπικό του είναι «συγκλονισμένο» για τον θάνατο του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό του Χατέμ Χάλεντ.

Ο Ισραηλινός στρατός αναγνώρισε πως πραγματοποίησε πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ», διευκρινίζοντας πως «στόχος δεν ήταν οι δημοσιογράφοι ως τέτοιοι». Σημειώνεται πως μόνο στον πόλεμο αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF), έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 200 δημοσιογράφοι.

Συνεχιζόμενη Κρίση και Ανθρωπιστική Καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας

Από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε η νέα έξαρση της βίας με την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στη Γάζα και μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, που μεταδίδει το Υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς και επιβεβαιώνει το ΟΗΕ ως αξιόπιστες, οι θάνατοι Παλαιστινίων στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 62.700, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι άμαχοι.

Επιπλέον, εκτός από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, ο πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ. Η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ραβίνα Σαμντασάνι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, υπενθυμίζοντας ότι δημοσιογράφοι και νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται.

Η πρόσβαση στον θύλακο για ανεξάρτητους ξένους δημοσιογράφους παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στηρίζονται σε Παλαιστίνιους ανταποκριτές, ενώ πολλές ανακοινώσεις δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Εντείνονται οι Πολιτικές Εξελίξεις και η Εθνική Ένταση

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να συνεδριάσει στην Ιερουσαλήμ υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου. Το Φόρουμ των Οικογενειών, ο βασικός φορέας εκπροσώπησης των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έχει προκηρύξει ημέρα εθνικής κινητοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εφόρμηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Από τους 251 απαχθέντες εκείνης της ημέρας, 49 παραμένουν στον θύλακο της Γάζας, ωστόσο οι 27 θεωρούνται πλέον νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η διαρκής βία και οι απώλειες, ιδιαίτερα μεταξύ των δημοσιογράφων και του άμαχου πληθυσμού, έχουν αναζωπυρώσει τις διεθνείς εκκλήσεις για ειρηνική επίλυση και ενίσχυση της προστασίας των αμάχων καθώς και της ελευθερίας του Τύπου.