Το διπλό πλήγμα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε δημοσιογράφους διεθνών πρακτορείων (Associated Press, Reuters, ΝBC, Al Jazeera) και συνολικά σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, προκαλεί διεθνή κατακραυγή. Ο ΟΗΕ, ο ΠΟΥ και οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας κάνουν λόγο για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, τονίζοντας ότι τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι υγειονομικές δομές προστατεύονται ρητά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), που έχουν σκοτώσει περίπου 200 δημοσιογράφους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι οι απώλειες αμάχων ήταν αποτέλεσμα λάθους. Ωστόσο, η εικόνα που αναδύεται είναι ότι η στοχοποίηση μοιάζει περισσότερο με πολιτική πρακτική παρά με μεμονωμένο λάθος.

Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτό το περιστατικό είναι ότι κάθε επιμέρους στοιχείο -η στοχοποίηση ενός νοσοκομείου σε λειτουργία, των δημοσιογράφων και των διασωστών, αλλά και των τραυματιών που ήδη νοσηλεύονταν- θα μπορούσε από μόνο του να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου.

Η διπλή ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας συνιστά, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ένα «φρικτό» περιστατικό, ενώ συνολικά 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 50 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Την ώρα που ο λαός της Γάζας λιμοκτονεί, η ήδη περιορισμένη πρόσβασή του στην υγειονομική περίθαλψη υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο Χ. «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Κατάπαυση του πυρός τώρα!»

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασανί, υπογράμμισε: «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να οδηγήσει σε σιωπή αμηχανίας, αλλά σε δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Τα νοσοκομεία δεν είναι στόχος».

Έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη ότι το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και απαγωγές. Ωστόσο, η πρακτική της “διπλής επίθεσης” -δηλαδή το δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο τη στιγμή που φτάνουν διασώστες και πολίτες-, σύμφωνα με τους επικριτές, εφαρμόζεται όλο και συχνότερα, αναφέρει ο Guardian.

Κοινή έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο από τα ισραηλινά μέσα +972 Magazine και Local Call αποκάλυψε ότι οι IDF εφαρμόζουν συστηματικά την τακτική της δεύτερης επίθεσης στην ίδια περιοχή μετά από έναν αρχικό βομβαρδισμό, στοχεύοντας σκόπιμα σε διασώστες και ομάδες πρώτων βοηθειών.

«Αν υπάρξει πλήγμα σε έναν ανώτερο διοικητή, θα ακολουθήσει άλλο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε μία από τις πηγές του +972, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν παρούσα σε μια ισραηλινή ομάδα σχεδιασμού επίθεσης. «Τους πρώτους ανταποκριτές, τις ομάδες διάσωσης τους σκοτώνουν. Χτυπούν ξανά, πάνω τους».

Ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για την επίθεση, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις τους «δεν επιτίθενται σε καμία περίπτωση άμεσα σε δημοσιογράφους», οι ίδιες οι δημόσιες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων διαψεύδουν αυτή τη θέση, αναφέρει το βρετανικό μέσο. Μετά τη δολοφονία του γνωστού δημοσιογράφου του Al Jazeera Άνας αλ-Σαρίφ και τεσσάρων συναδέλφων του –και πάλι σε νοσοκομειακό χώρο–, το Ισραήλ ισχυρίστηκε, χωρίς αξιόπιστες αποδείξεις, ότι ο Σαρίφ στοχοποιήθηκε ως μέλος ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) απέρριψε τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι «οι IDF έχουν προβάλλει ατεκμηρίωτες κατηγορίες ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους που σκότωσαν σκόπιμα στη Γάζα ήταν τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εργαζομένων του Al Jazeera – Χάμζα αλ-Νταχντούχ, Ισμαΐλ αλ-Γκουλ, Ράμι αλ-Ρεφί και Χουσάμ Σαμπάτ. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων χαρακτηρίζει τέτοιες περιπτώσεις ως δολοφονίες».

Μάλιστα, πριν από τον θάνατο του Σαρίφ, η CPJ είχε προειδοποιήσει δημόσια ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, έπειτα από αξιόπιστες απειλές που διατύπωσε ένας κατονομαζόμενος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις επαναλαμβανόμενες απειλές του εκπροσώπου Τύπου των IDF, Αβιχάι Αντράι, εναντίον του ανταποκριτή του Al Jazeera στη Γάζα, Άνας αλ-Σαρίφ, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να τον προστατεύσει», είχε δηλώσει η περιφερειακή διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κούνταχ.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαρίφ στοχοποιείται από τον ισραηλινό στρατό, αλλά ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι πλέον σοβαρός. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον έξι δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Οι τελευταίες αβάσιμες κατηγορίες αποτελούν προσπάθεια να κατασκευαστεί συναίνεση για τη δολοφονία του», ανέφερε η CPJ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί κοντά σε νοσοκομεία. Από την αρχή του πολέμου, οι δημοσιογράφοι συχνά παρέμεναν σε τέτοιους χώρους ελπίζοντας ότι θα είχαν έναν στοιχειώδη βαθμό προστασίας, αλλά και επειδή διέθεταν κάποια ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίζουν τα τηλέφωνα και τον εξοπλισμό τους.

Για ορισμένα ανώτατα στελέχη του ΟΗΕ, το συμπέρασμα είναι ότι το Ισραήλ επιχειρεί να εξοντώσει τους τελευταίους διαθέσιμους μάρτυρες του λιμού που έχει προκαλέσει στη Γάζα με τις πολιτικές του.

Μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, Φιλίπ Λαζαρίνι, ο οποίος τη Δευτέρα κατήγγειλε τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «φιμώνει τις τελευταίες φωνές που καταγράφουν τα παιδιά να πεθαίνουν σιωπηλά εν μέσω λιμού».

Το ίδιο μήνυμα μετέφερε και ο συντονιστής εκτάκτου ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, Ζερόμ Γκριμό, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο της δημοσιογράφου Μαριάμ Ντάγκα, που συνεργαζόταν με την οργάνωση.

«Εδώ και 22 μήνες βλέπουμε τις υγειονομικές δομές να ισοπεδώνονται, τους δημοσιογράφους να φιμώνονται και τους υγειονομικούς να θάβονται κάτω από τα συντρίμμια από τις ισραηλινές δυνάμεις. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο, οι μοναδικοί μάρτυρες της εκστρατείας γενοκτονίας που έχει εξαπολύσει στοχοποιούνται εσκεμμένα. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα», τόνισε.