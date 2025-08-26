Εκατοντάδες διαδηλωτές προκάλεσαν μπλόκο στην κυκλοφορία κοντά στο Τελ Αβίβ τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαιτώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη σημαντική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Στη βόρεια είσοδο της παραλιακής μητρόπολης, περίπου 400 άτομα σταμάτησαν την κυκλοφορία, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Εκτός από τον αποκλεισμό των οδών, πολλοί συγκεντρώθηκαν τόσο έξω από κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας στην περιοχή όσο και μπροστά στις κατοικίες αρκετών υπουργών ανά τη χώρα, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Απαίτηση για επαναφορά διαπραγματεύσεων

Η νέα αυτή μαζική διαμαρτυρία ακολούθησε το κύμα ανησυχίας που προκαλείται από την τύχη των ομήρων. Από τους 251 ανθρώπους, που απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, 49 εξακολουθούν να κρατούνται, ενώ τουλάχιστον 27 εξ αυτών θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε σχετική του δήλωση, ο Χαγκίτ Τσεν, γιος απαχθέντος, ζήτησε με έντονο τρόπο να ξεκινήσουν άμεσα νέες συνομιλίες: «Απαιτούμε από τους ηγέτες μας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην το κουνήσουν από κει έως ότου εξευρεθεί συμφωνία», τόνισε, όπως αναφέρει το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων.

Διογκώνεται η πίεση προς την κυβέρνηση Νετανιάχου

Αν και η επίσημη ημερήσια διάταξη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας δεν έχει ανακοινωθεί, τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η αποψινή συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στην επανέναρξη διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων με βασικό στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς αποδέχθηκε νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός, την οποία προώθησαν Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η πρόταση περιλαμβάνει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων στη διάρκεια μιας αρχικής εκεχειρίας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Νέα κλιμάκωση στη Γάζα

Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, ο Νετανιάχου άναψε το «πράσινο φως» για νέα στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, ενός από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς. Η απόφαση αυτή φέρεται να εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια των ομήρων και να ενισχύει το κύμα διαδηλώσεων που καταγράφεται σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, το υπουργικό συμβούλιο είχε εγκρίνει αυτό το σχέδιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ζητούσαν άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή των ομήρων.