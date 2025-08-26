Ο γνωστός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησεογραφίας, καθώς δέχθηκε επικρίσεις για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας. Η παρουσία του, έστω και μέσω βιντεοσύνδεσης, προκάλεσε αντιδράσεις, με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει δημόσια τη στάση του, κάνοντας λόγο για «ξέπλυμα» των ρωσικών θηριωδιών.

Ο Γούντι Άλεν απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις αιτιάσεις, δηλώνοντας στη βρετανική εφημερίδα Guardian ότι: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε». Με τη δήλωσή του αυτή τόνισε ότι διαχωρίζει τη δημιουργική έκφραση από πολιτικές συγκρούσεις.

Η αντίδραση της Ουκρανίας και ο ρόλος της Μόσχας

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Άλεν ως «ντροπή και προσβολή» προς τους Ουκρανούς καλλιτέχνες που υπήρξαν θύματα των ρωσικών επιθέσεων, αναφέροντας σχετικά: «Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας».

Τη συζήτηση στο φεστιβάλ συντόνισε ο γνωστός Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πολεμικό έπος «Stalingrad» και η επιστημονική φαντασία «Attraction».

Οι δηλώσεις του Γούντι Άλεν για τη Ρωσία και τον κινηματογράφο

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό να γυρίσει ταινία στη Ρωσία, παραμένοντας πάντως θετικός όσον αφορά τα όσα έχει βιώσει στη χώρα: «Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη». Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την ιστορική ταινία «Πόλεμος και Ειρήνη» του Σεργκέι Μπονταρτσούκ, η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1969.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Μόσχας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους στη ρωσική πρωτεύουσα, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον και πλήθος αντιδράσεων από τη διεθνή κοινότητα.