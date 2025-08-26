Σοκ προκάλεσε στον ισπανικό και διεθνή κινηματογράφο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Βερόνικα Ετσεγκί, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση έγινε γνωστή την Κυριακή 24 Αυγούστου και προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε όλη τη χώρα.

Η Ετσεγκί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο 12 de Octubre στη Μαδρίτη, ενώ είχε κρατήσει την ασθένειά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μόνο στενοί φίλοι και συγγενείς γνώριζαν τις λεπτομέρειες της κατάστασής της.

Γεννημένη το 1983, η Ετσεγκί αναδείχθηκε με την ταινία «Yo soy la Juani» του Μπίγας Λούνα, που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Goya. Στη συνέχεια ξεχώρισε σε ταινίες όπως το «El patio de mi cárcel» (2008) και το «Katmandú, un espejo en el cielo» (2011), καταγράφοντας συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες. Το 2022 απέσπασε το Goya καλύτερου μικρού μήκους φιλμ με το «Tótem Loba», το οποίο σκηνοθέτησε και συνυπέγραψε.

Η διεθνής της πορεία περιλάμβανε συνεργασίες σε ταινίες όπως το θρίλερ «The Cold Light of Day» (2012) με τους Χένρι Καβίλ και Μπρους Γουίλις, αλλά και τηλεοπτικές σειρές όπως το «Fortitude». Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη ρομαντική κομεντί του Apple TV+ «Love You to Death» (2025).

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε για «μια ηθοποιό με τεράστιο ταλέντο και ταπεινότητα που έφυγε τόσο νωρίς», ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας σημείωσε πως «ο ισπανικός κινηματογράφος πενθεί».

Η Βερόνικα Ετσεγκί αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη, όχι μόνο με το καλλιτεχνικό της έργο αλλά και με τη δράση της απέναντι στη σεξιστική βία και τις ανισότητες στον χώρο του θεάματος.