Η σουπερστάρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ και ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν απόψε ότι αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν.

Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος γράφει: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορά ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή.

Μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια “ likes”. Το NFL τους συνεχάρη επίσης.

Το μονόπετρο

Ο Τζορτζ Καλίφε γνωστός επαγγελματικά ως George the Jeweler, δήλωσε αποκλειστικά στη Daily Mail: «Αυτό το στυλ ονομάζεται στεφάνη (αυτός είναι ο χρυσός που τυλίγεται γύρω από το διαμάντι) και είναι εξαιρετικά δημοφιλές αυτή τη στιγμή, όπως και ο κίτρινος χρυσός γενικά».

«Όλο το look μοιάζει πραγματικά με αντίκα, κάτι που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην Τέιλορ», είπε ο διάσημος κοσμηματοπώλης. Ο Τζορτζ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ, τη Τζίτζι Χαντίντ, τη Σακίρα και τη Μέγκαν Φοξ, πιστεύει ότι «φαίνεται κοντά στα 20 καράτια ή και περισσότερο και η αξία του θα κυμαινόταν από 3,5 έως 5 εκατομμύρια δολάρια».

«Επειδή είναι σε κίτρινο χρυσό, είναι λίγο πιο δύσκολο να πούμε το ακριβές χρώμα, αλλά υποθέτω ότι είναι τουλάχιστον στο χρώμα F ή G με διαύγεια VVS», συνέχισε ο κοσμηματοπώλης με έδρα το Ντιτρόιτ.

Ο Νίλες Ραχολία ειδικός σε κοσμήματα και ιδρυτής της Abelini, πιστεύει ότι είναι πιο πιθανό το δαχτυλίδι να είναι της τάξης των 7 έως 10 καρατίων, «γεγονός που το κατατάσσει αμέσως ανάμεσα στα πιο εμβληματικά δαχτυλίδια αρραβώνων διασημοτήτων».

«Αυτό που κάνει αυτό το σχέδιο ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ο συνδυασμός της vintage γοητείας και του μοντέρνου μινιμαλισμού», δήλωσε η Ραχολία στη Daily Mail.

«Η επιλογή του κίτρινου χρυσού παραπέμπει σε αντίκες, δίνοντας στο δαχτυλίδι μια ρομαντική, παραδοσιακή ποιότητα». Η Ραχολία πιστεύει ότι είναι πιθανό το δαχτυλίδι να είναι πιο κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια, γεγονός που «το καθιστά ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια» της συλλογής της.

Ο Όστιν Γουίλαρντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Faithful Platform Fine Jewelry & Engagement Rings, πιστεύει ότι το δαχτυλίδι κόστισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια και είπε: «Το χαμηλό προφίλ εμποδίζει την πέτρα να φαίνεται τολμηρή, επομένως διατηρεί ολόκληρο το σχέδιο προσγειωμένο».

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Mail