Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη ένας άνδρας στη Χαλκίδα, ο οποίος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου έριχνε πυροτεχνήματα σε υπαίθριο χώρο, την ώρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το eviathema.gr, το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας εντόπισαν και συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έναν ημεδαπό άνδρα σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων. Ο συλληφθείς, αψηφώντας τις ρητές απαγορεύσεις και τον ορατό κίνδυνο, προέβαινε σε χρήση ειδών πυροτεχνίας, μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική πυρκαγιά. Πέρα από την ποινική δίωξη που αντιμετωπίζει, στον δράστη επιβλήθηκε άμεσα και ένα «τσουχτερό» διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.706,5 ευρώ.

Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα

Η σύλληψη στη Χαλκίδα δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που απασχόλησε τις πυροσβεστικές αρχές το τελευταίο 24ωρο. Η αυστηροποίηση των ελέγχων είναι εμφανής, με τις αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα όπου διαπιστώνεται παράβαση:

– Στα Τρίκαλα, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Τρικάλων προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση σε περιοχή του Δήμου Πύλης.

– Στη Θάσο, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.320,50 ευρώ σε έναν άνδρα που εντοπίστηκε να εκτελεί επικίνδυνες θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

– Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.933,59 ευρώ σε αλλοδαπό για τον ίδιο ακριβώς λόγο, την εκτέλεση δηλαδή θερμών εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για αυξημένη προσοχή και ατομική ευθύνη από όλους τους πολίτες. Οι αρχές τονίζουν ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, με τις συνέπειες για τους παραβάτες να είναι πλέον ιδιαίτερα βαριές, περιλαμβάνοντας τόσο ποινικές κυρώσεις όσο και υψηλά διοικητικά πρόστιμα.