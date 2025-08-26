Τρεις μαθητές εντόπισαν την Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ένα πιστόλι, σε δημοτικό σχολείο του Αλίμου, καθώς βρίσκονταν στο προαύλιο για να παίξουν.

Όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε στο σημείο, μπαίνοντας είδε το όπλο, πλησίον της εισόδου.

Ο μαθητής κάλεσε την αστυνομία για το όπλο που εντόπισε

Τότε ο ανήλικος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.