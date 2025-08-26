Πιθανότατα το όνομα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ θα μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου μέσα στις επόμενες μέρες, σύμφωνα με την προαναγγελία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα επιστρέψουν “πιθανότατα” το Πεντάγωνο στην προηγούμενη ονομασία του, σε περίπου μία εβδομάδα. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ -ο οποίος έχει ορκιστεί να αποκαταστήσει το “ήθος του πολεμιστή” του υπουργείου- έχουν επανειλημμένα στηλιτεύσει την αλλαγή του ονόματος, η οποία έγινε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όταν “κερδίσαμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομάστηκε Υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι πραγματικά αυτό που είναι”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το Politico.

“Σε όλους αρέσει ότι είχαμε μια απίστευτη ιστορία νίκης όταν ήταν υπουργείο Πολέμου. Στη συνέχεια το αλλάξαμε σε υπουργείο Άμυνας”.

Το υπουργείο Πολέμου λειτουργούσε από το 1789 έως το 1947, όταν η κυβέρνηση Τρούμαν χώρισε το υπουργείο σε Στρατό και Πολεμική Αεροπορία και το ένωσε με το ανεξάρτητο τότε Ναυτικό. Ο πρώην πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ονόμασε τη νέα υπηρεσία υπουργείο Άμυνας.

Ο Τρούμαν σκόπευε, με την αλλαγή της ονομασίας, να δώσει στον επικεφαλής του Πενταγώνου περισσότερες συγκεντρωτικές εξουσίες σε ξεχωριστούς κλάδους του στρατού, ιδίως στο Ναυτικό, το οποίο διατηρούσε σημαντική ανεξαρτησία μέχρι το τέλος του Β’ ΠΠ.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες το ενδεχόμενο να επαναφέρει την ονομασία, αποκαλώντας τον Χέγκσεθ “Υπουργό Πολέμου” σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο και υποδεικνύοντας ότι η πολιτική ορθότητα ήταν αυτή που προκάλεσε την αλλαγή. “Αν κοιτάξετε το παλιό κτίριο δίπλα στον Λευκό Οίκο, μπορείτε να δείτε πού ήταν ο υπουργός Πολέμου”, είπε. “Μετά γίναμε πολιτικά ορθοί και τον ονόμασαν υπουργό Άμυνας”.

Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι το rebranding επίκειται. Ωστόσο, το Πεντάγωνο θα χρειαστεί πιθανότατα την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε αλλαγή του ονόματος.

Ο Τραμπ έχει υπεραμυνθεί του ρόλου του στην προσπάθεια διευθέτησης των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο. Αλλά η προσπάθεια να αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας δείχνει έναν πρόεδρο που είναι εξίσου πρόθυμος να μιλά για στρατιωτική ισχύ στο εξωτερικό.

“Δεν θέλω να [είναι] μόνο άμυνα”, δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα σήμερα το πρωί. “Θέλουμε και επίθεση”.

Ο Χέγκσεθ ρώτησε τους ακόλουθους του στον προσωπικό του λογαριασμό X τον Μάρτιο σχετικά με το αν θα προτιμούσαν να έχουν ένα Υπουργείο Άμυνας ή ένα Υπουργείο Πολέμου. Η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του δεύτερου.