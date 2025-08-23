Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), απέλυσε τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών του Πενταγώνου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από δημόσια επίπληξη του Λευκού Οίκου σχετικά με αξιολόγηση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Αντιστράτηγος Τζέφρι Κρους (Jeffery Kruse) φέρεται να δεν θα συνεχίσει να ηγείται της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA). Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δύο ακόμη ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές απομακρύνθηκαν επίσης από το Πεντάγωνο. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει άμεση εξήγηση για τις αποπομπές. Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα σε μια διαρροή έκθεσης της DIA, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν είχαν καθυστερήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μόνο για μερικούς μήνες. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την αξιολόγηση της υπηρεσίας «εντελώς λανθασμένη».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν πλήρως» και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι επιχειρούν να υποβαθμίσουν μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιθέσεις στην ιστορία. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ εκείνη την περίοδο, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η έκθεση βασίστηκε σε «χαμηλής ποιότητας πληροφορίες» και ότι το FBI ερευνά τη διαρροή. Η απομάκρυνση του Κρους αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post. Το BBC έχει απευθυνθεί στο Πεντάγωνο για σχολιασμό.

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (DIA) υπάγεται στο Πεντάγωνο και ειδικεύεται σε στρατιωτική κατασκοπεία προς υποστήριξη επιχειρήσεων. Συλλέγει τεχνικές πληροφορίες μεγάλης έκτασης, αλλά διαφέρει από υπηρεσίες όπως η CIA. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που μίλησε στο Reuters την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ διέταξε επίσης την απομάκρυνση του αρχηγού των Εφέδρων του Πολεμικού Ναυτικού και του διοικητή των Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού (SEALs).

Σε δήλωσή του, ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ (Mark Warner) προειδοποίησε ότι η απόλυση του Κρους αποτελεί ένδειξη ότι ο Τραμπ έχει μια «επικίνδυνη συνήθεια να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών σαν τεστ πίστης αντί για μηχανισμό προστασίας της χώρας». Ο Τραμπ έχει απομακρύνει σειρά αξιωματούχων των οποίων οι αξιολογήσεις θεωρήθηκαν αντικρουόμενες προς τις δικές του δηλώσεις. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε πως είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση της Erika McEntarfer, επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, μετά από έκθεση που έδειχνε επιβράδυνση της απασχόλησης.

Τον Απρίλιο, απέλυσε τον στρατηγό Τίμοθι Χο (Timothy Haugh) από τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), μαζί με πάνω από δώδεκα στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ο Χέγκσεθ έχει επίσης απομακρύνει αρκετούς στρατιωτικούς αξιωματούχους από το Πεντάγωνο. Τον Φεβρουάριο, απέλυσε τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας C.Q. Brown, μαζί με πέντε ακόμη ναυάρχους και στρατηγούς.