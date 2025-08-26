Η τρίτη γενιά του Q3 Sportback διατηρεί τη συνταγή της προηγούμενης. Το νέο Audi Q3 αποτυπώνει ξεκάθαρα το σπορ και σύγχρονο DNA της μάρκας. Οι μυώδεις αναλογίες, οι έντονες γωνίες και η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe στο εμπρός μέρος χαρίζουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό.

Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία της Audi, το Q3 εξοπλίζεται με ψηφιακούς προβολείς Matrix LED με micro-LED τεχνολογία.

Με όγκο πορτμπαγκάζ 488 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.386 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (Sportback: έως 1.289 λίτρα), και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.100 κιλών, το Q3 αποδεικνύεται εξίσου πρακτικό με μεγαλύτερα SUV. Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά μήκος και ρυθμίζονται ως προς την κλίση, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9’’ και η οθόνη αφής MMI 12,8’’ σχηματίζουν την ενιαία «ψηφιακή σκηνή» του Q3. Το σύστημα infotainment χρησιμοποιεί το Android Automotive OS ως λειτουργικό, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων, όπως το YouTube, μέσω του Audi Application Store. Η λειτουργία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο MMI και δεν απαιτεί σύνδεση smartphone.

Το νέο Audi Q3 διατίθεται με μια σειρά αποδοτικών και ισχυρών κινητήρων, που συνδυάζουν τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου με υψηλή οδηγική απόδοση.

Ο κινητήρας 1.5 TFSI 150 hp (110 kW) που ενσωματώνει τεχνολογία Mild Hybrid και επτατάχυτο S tronic στον στάνταρ εξοπλισμό εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλούς ρύπους. Ο κινητήρας ενσωματώνει το σύστημα cylinder on demand (COD), που απενεργοποιεί προσωρινά δύο κυλίνδρους σε χαμηλά και μεσαία φορτία για χαμηλότερη κατανάλωση.

To Q3 είναι επίσης διαθέσιμο με τον εξαιρετικιά αξιόπιστο και οικονομικό πετρελαιοκινητήρα 2.0 TDI 150 hp (110 kW) και ροπή 360 Nm.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται τα e–hybrid με τεχνολογία Plug–in Hybrid (PHEV), που συνδυάζουν τον 1.5 TFSI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 272 hp (200 kW) και 400 Nm ροπής. Με μπαταρία υψηλής τάσης 25,7 kWh (καθαρή 19,7 kWh), προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km (WLTP) για το SUV και 118 km (WLTP) για το Sportback. Η δυνατότητα φόρτισης με έως 50 kW DC επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.

Το νέο Audi Q3 διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποβοήθησης, που διευκολύνει την καθημερινή οδήγηση και ενισχύει την ασφάλεια. Στάνταρ περιλαμβάνονται το parking system plus με ένδειξη απόστασης, το cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προετοιμασία για adaptive cruise control, η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, καθώς και η προειδοποίηση κόπωσης και απώλειας προσοχής.

Επιπλέον, η ενεργή εμπρόσθια υποβοήθηση με λειτουργίες αποφυγής, ελιγμών και διασταυρούμενης κυκλοφορίας αυξάνει ακόμη περισσότερο την ενεργητική ασφάλεια. καθημερινή χρηστικότητα.