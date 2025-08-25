Ντομένικο Μπεράρντι και Σασουόλο, πάνε… μαζί!

🇮🇹✨ Domenico Berardi (31) was gifted a special shirt after reaching 400 appearances with Sassuolo. 💚🖤 pic.twitter.com/5GeG5VYx35 — EuroFoot (@eurofootcom) August 25, 2025

Τι κι αν τα χρόνια περνάνε; Τι κι αν οι «φουρτούνες» είναι πολλές και οι… πειρασμοί κάμποσοι;

Ο Ιταλός επιθετικός, σαν σωστός «καπετάνιος», δεν αφήνει το πλοίο ούτε το πλήρωμά του.

Προ ολίγων ημερών, η Σασουόλο, ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 31χρονου άσου. Η κοινή τους πορεία, θα συνεχιστεί έως το 2029!

Ωστόσο, αυτή έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά.

Ο Μπεράρντι, γνώρισε τους «Neroverdi», από παιδί μικρό. Στα 16 του, έγινε μέλος των ακαδημιών της ομάδας και έπειτα, δεν την άφησε ποτέ.

Από το 2010, μέχρι σήμερα, αποτελεί «αναπόσπαστο» κομμάτι του συλλόγου. Σ’ αυτά τα 15 χρόνια, θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει αρκετές φορές. Όμως, η «αγάπη» του, ήταν και είναι μια.

View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium)

Έκανε σεζόν καριέρας; Έμεινε.

Κατέκτησε το EURO 2020, με την Ιταλία; Έμεινε.

View this post on Instagram A post shared by Domenico Berardi (@berardi25)

Έπεσε κατηγορία η Σασουόλο; Έμεινε.

Τον ήθελαν όλες οι μεγάλες ομάδες; Έμεινε.

Πολλά κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του «χτύπησαν» την πόρτα. Μάταια όμως. Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως και άλλες, έφαγαν… άκυρο!

Απόδειξη του όρου ο «πιστός στρατιώτης».

Πλέον, λογίζεται ως «θρύλος» της Σασουόλο. Σε 429 συμμετοχές, μετράει 155 γκολ και 110 ασίστ. Παράλληλα, πέραν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχει σηκώσει και δυο φορές τη «κούπα» της Serie B.

Το 2017, ο Μπεράρντι, οδήγησε την τοπική ομάδα, και στο «όνειρο» της Ευρώπης. Συμμετοχή στο Europa League και ιστορικές στιγμές στο «Mapei Stadium».

Η αφοσίσωσή του, ίδια και στην προσωπική του ζωή.

O «Bifo» είναι παντρεμένος με τη Φρανσέσκα Φαντούτσι.

Με την 30χρονη, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δυο παιδιά.

View this post on Instagram A post shared by Francesca Fantuzzi🌸 (@frencyfa)

Όπως και με τη Σασουόλο, έτσι και με τη σύζυγό του, είναι μαζί από μικρά παιδιά. Από τα σχολικά τους χρόνια, μέχρι και σήμερα, ο έρωτάς του καλά κρατεί!

Και κάποιοι λένε πως, η «αγνή» αγάπη έχει τελειώσει…

Ντομένικο Μπεράντι, ο τελευταίος των ρομαντικών!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής