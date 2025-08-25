Ένας 75χρονος συνελήφθη και ομολόγησε την δολοφονία 72χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν μία εβδομάδα στο χωριό Δάφνη της Σκύδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει, ότι δράστης και θύμα είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε, ότι είδε το θύμα κατά την επιστροφή του στο χωριό του από ψώνια, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Ο 75χρονος μάλιστα υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει, ότι πίστευε πως ο 72χρονος τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του. Το θύμα πάντως δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του από τις πρώτες ώρες απουσίας του.