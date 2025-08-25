Νεκρός σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε ύστερα από 19 μέρες αναζήτησης, ο 43 χρονος τούρκος επιχειρηματίας που είχε χαθεί με το σκάφος του στη θάλασσα στις 4 Αυγούστου.

Στις 6 Αυγούστου ξεκίνησαν οι έρευνες και 19 μέρες μετά ο Χαλίτ Γιουκάι βρέθηκε νεκρός.

«Το σκάφος με το οποίο απέπλευσε για την Τένεδο ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι, καταστράφηκε σε δυστύχημα και τον αναζητούσαν για 19 ημέρες. Το άψυχο σώμα του Γιουκάι βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου εξαφανίστηκε», λέει το τουρκικό κανάλι aHaber.

Με ειδικό κλωβό

Οι δύτες χρησιμοποίησαν ειδικό κλωβό και ειδικές στολές για να φτάσουν σε τέτοιο βάθος.

«Μετά την έρευνα, αποκαλύφθηκε πως το σκάφος του Γιουκάι συγκρούστηκε με ένα πλοίο ξηρού φορτίου, με βάση το χρώμα και τα σημάδια στα απομεινάρια. Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη για να δώσει κατάθεση», σύμφωνα με το ίδιο μέσο της Τουρκίας.

Ο 43χρονος επιχειρηματίας, Χαλίτ Γιουκάι ήταν υπερήφανος για ότι είχε φτιάξει στη ζωή του και κυρίως για το ναυπηγείο του.

«Άρχισα να σχεδιάζω σκάφη από την ηλικία των έξι ετών. Έφτιαχνα σχέδια στα σχολικά μου βιβλία επειδή δεν ήθελα να παρακολουθήσω το μάθημα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τότε ότι θα αποκτούσα ένα ναυπηγείο και ότι θα σχεδίαζα τα δικά μου σκάφη. Κάνω κάτι που αγαπώ και είναι η ελευθερία για μένα επειδή οτιδήποτε σχεδιάσω μπορώ να το φτιάξω επίσης», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Προορισμός η Μύκονος

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του επιχειρηματία, είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο όμως το κακό έγινε στα ανοιχτά της Τενέδου.

Ποιος ήταν ο Χαλίτ Γουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982 και ήταν ιδρυτής της εταιρείας Mazu Yachts, που ειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών σκαφών αναψυχής

Ο Γιουκάι, από μικρός ήταν λάτρης της θάλασσας, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα σκάφη ήδη από την ηλικία των 6 ετών, σχεδιάζοντας το πρώτο του σκάφος σε ένα σχολικό τετράδιο. Η αγάπη του για την ιστιοπλοΐα και η οικογενειακή παράδοση με σκάφη φαίνεται να είχαν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του και την επαγγελματική του πορεία.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του.

Απέκτησε μαζί της ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της συζύγου του στα social media.