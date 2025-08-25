Δημοσιεύθηκε η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities». Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 1).

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2025 (B΄ εξάμηνο)

Greece- Cyprus RankWorld RankUniversityCountryImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1237National and Kapodistrian University of AthensGreece47685208
2249Aristotle University of ThessalonikiGreece322263342
3378National Technical University of AthensGreece437423589
4524University of Patras (incl University of Western Greece)Greece835393772
5573University of CreteGreece847434891
6619University of CyprusCyprus920607903
7635University of ThessalyGreece1246485780
8662University of IoanninaGreece1347511883
9860Democritus University of ThraceGreece18537111149
10901University of the AegeanGreece13979941500
11961University of NicosiaCyprus188415411523
121059Agricultural University of AthensGreece35909111478
131140Technical University of CreteGreece221610541926
141154Cyprus University of TechnologyCyprus313210771584
151168University of Western MacedoniaGreece175014512117
161183Hellenic Open UniversityGreece271421872147
171200University of PiraeusGreece210012702191
181204Athens University of Economics and BusinessGreece138710292601
191234University of West AtticaGreece44039411546
201252International Helenic UniversityGreece428616541575
211280University of MacedoniaGreece200834882415
221286Harokopio University of AthensGreece286615872277
231366European University CyprusCyprus474016501981
241413University of PeloponneseGreece318714882407
251550Hellenic Mediterranean UniversityGreece672914051929
261601Cyprus InstituteCyprus5174264231195
271637Ionian UniversityGreece305821673100
281842Panteion University of Political and Social SciencesGreece323822423914
291916Open University of CyprusCyprus629441823371
301959American College of Greece (Deree College / Alba Business School)Greece360331844046
312108Frederick UniversityCyprus529829864076
322126School of Pedagogical and Technological EducationGreece835349233187
332337Neapolis University of PafosCyprus790545454339
342558Cyprus Institute of Neurology & Genetics Cyprus School of Molecular MedicineCyprus1208236974231
352844Research Academic Computer Technology InstituteGreece3803137056300
363187Hellenic Army AcademyGreece12355229356088
373417Athens School of Fine ArtsGreece6501209326664
383425American School of Classical Studies at AthensGreece25622314122571
393512Hellenic Naval AcademyGreece15861300916108
403581Hellenic Air Force AcademyGreece16799222186086
413852University of Central Lancashire CyprusCyprus80951344212192
423895Aegean Omiros College (University of Essex Campus)Greece50361775716853
433901American College of Thessaloniki (Campus of The Open University UK)Greece634684996657
444036Metropolitan College (Campus of the following Universities: Queen Margaret University, The University of Keele, University of East London)Greece9807537217730
454167American Farm School ThessalonikiGreece103812255121928
464328Cyprus CollegeCyprus122582616625772
474410CIM-Cyprus Business SchoolCyprus149552524324741
484425Hellenic American UniversityGreece144631941718602
494445American College CyprusCyprus139882961229450
504449IntercollegeCyprus164412983129683
514679Higher Ecclesiastical Academy of ThessalonicaGreece167562925129055
524699CTL Eurocollege CyprusCyprus162101425113058
534712Mediterranean College (University of Derby Campus)Greece112532576325346
544724College Year in AthensGreece105752517724721
554758CITY College University of York Europe CampusGreece14690759822570
564765City Unity College (London Metropolitan University Campus)Greece15408274577084
574784Cyprus International Institute of ManagementCyprus11365761530457
584807Higher Ecclesiastic Academy of AthensGreece212292218121546
594811New York College (University of Greater  Manchester Campus)Greece113883133331290
604896Alexander College CyprusCyprus160881294211662
614900College of Tourism & Hotel ManagementCyprus209142661026245
624929BCA Business Studies  (The University of West London Campus)Greece138421677115786
634966Akto Art & DesignGreece135132334222779
644982Vakalo Art & Design CollegeGreece164402853228276
655009Hellenic American Education CenterGreece141622024019479
665043Independent Science & Technology StudiesGreece143461580414772
675078KES CollegeCyprus223891241911124
685215C D A CollegeCyprus216812427723717
695224Global College CyprusCyprus235751923918346
705260Frederick Institute of TechnologyCyprus172342898028783
715290Institution d΄Etudes FrancophonesGreece196412901928794
725300ICBS Business SchoolGreece190672984529684
735301Cyprus College of ArtCyprus220332272022056
745323Casa CollegeCyprus19928108769467
755334P A CollegeCyprus192423170431691
765336Mediterranean Institute of ManagementCyprus241072602125608
775339British Hellenic CollegeGreece1966295858094
785412City Unity College CyprusCyprus210132296322313
795418State Conservatory of Thessaloniki / Κρατικό Ωδείο ΘεσσαλονίκηςGreece213342346822929
805430DEI College (Associate Campus of the University of Sunderland)Greece223292527924828
815447Conservatoire of Northern GreeceGreece202331944718631
825464Postgraduate Research Institute of Science Technology Environment and MedicineCyprus28938270136559
835489Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)Greece218941978118978
845524Larnaca CollegeCyprus2365498418355
85-865531Greek Bible CollegeGreece224251869317835
85-865531InterNapa CollegeCyprus230721157310217
875537Athens School of ManagementGreece220041537514267
885566Philips College NicosiaCyprus232631647515422
895573René Descartes CollegeGreece235341218010862
905588Mesoyios CollegeCyprus23659104038986
915597Atlantis CollegeCyprus242812804027767
925606American University of AthensGreece244622909328883
935614AAS College Applied Arts StudiesGreece238141276211487
945621Ledra CollegeCyprus244232309122450
955639MBS College College of Crete HeraklionGreece234832660026237
965649Patriarchal University Ecclesiastical Academy of CreteGreece254762096220243
975672Higher Ecclesiastical Academy of VellaGreece248603179931794
985704Limassol College CyprusCyprus252781940918521
995720ARTE Music Academy CyprusCyprus286001916118265
1005773Merchant Marine Academy of Syros CycladesGreece271491154610194
101-1025805Merchant Marine Academy of Macedonia GreeceGreece294422118420465
101-1025805MKC City CollegeCyprus283802072019928
1035813College of Professional JournalismGreece286952859528347
1045848Merchant Marine Academy of ChiosGreece290911699416021
1055881Higher Hotel Institute of CyprusCyprus316522402123454

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

Απήχηση – Ορατότητα (Visibility) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτύων (υποδικτύων) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του ιδρύματος (κανονικοποιείται και στη συνέχεια επιλέγεται η μέγιστη τιμή). Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 310 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.

Αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από το Scopus και τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2019-2023 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

