Δημοσιεύθηκε η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities». Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.
Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 1).
Πίνακας 1: Τα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2025 (B΄ εξάμηνο)
Greece- Cyprus Rank World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
|Greece- Cyprus Rank
|World Rank
|University
|Country
|Impact Rank
|Openness Rank
|Excellence Rank
|1
|237
|National and Kapodistrian University of Athens
|Greece
|476
|85
|208
|2
|249
|Aristotle University of Thessaloniki
|Greece
|322
|263
|342
|3
|378
|National Technical University of Athens
|Greece
|437
|423
|589
|4
|524
|University of Patras (incl University of Western Greece)
|Greece
|835
|393
|772
|5
|573
|University of Crete
|Greece
|847
|434
|891
|6
|619
|University of Cyprus
|Cyprus
|920
|607
|903
|7
|635
|University of Thessaly
|Greece
|1246
|485
|780
|8
|662
|University of Ioannina
|Greece
|1347
|511
|883
|9
|860
|Democritus University of Thrace
|Greece
|1853
|711
|1149
|10
|901
|University of the Aegean
|Greece
|1397
|994
|1500
|11
|961
|University of Nicosia
|Cyprus
|1884
|1541
|1523
|12
|1059
|Agricultural University of Athens
|Greece
|3590
|911
|1478
|13
|1140
|Technical University of Crete
|Greece
|2216
|1054
|1926
|14
|1154
|Cyprus University of Technology
|Cyprus
|3132
|1077
|1584
|15
|1168
|University of Western Macedonia
|Greece
|1750
|1451
|2117
|16
|1183
|Hellenic Open University
|Greece
|2714
|2187
|2147
|17
|1200
|University of Piraeus
|Greece
|2100
|1270
|2191
|18
|1204
|Athens University of Economics and Business
|Greece
|1387
|1029
|2601
|19
|1234
|University of West Attica
|Greece
|4403
|941
|1546
|20
|1252
|International Helenic University
|Greece
|4286
|1654
|1575
|21
|1280
|University of Macedonia
|Greece
|2008
|3488
|2415
|22
|1286
|Harokopio University of Athens
|Greece
|2866
|1587
|2277
|23
|1366
|European University Cyprus
|Cyprus
|4740
|1650
|1981
|24
|1413
|University of Peloponnese
|Greece
|3187
|1488
|2407
|25
|1550
|Hellenic Mediterranean University
|Greece
|6729
|1405
|1929
|26
|1601
|Cyprus Institute
|Cyprus
|5174
|2642
|31195
|27
|1637
|Ionian University
|Greece
|3058
|2167
|3100
|28
|1842
|Panteion University of Political and Social Sciences
|Greece
|3238
|2242
|3914
|29
|1916
|Open University of Cyprus
|Cyprus
|6294
|4182
|3371
|30
|1959
|American College of Greece (Deree College / Alba Business School)
|Greece
|3603
|3184
|4046
|31
|2108
|Frederick University
|Cyprus
|5298
|2986
|4076
|32
|2126
|School of Pedagogical and Technological Education
|Greece
|8353
|4923
|3187
|33
|2337
|Neapolis University of Pafos
|Cyprus
|7905
|4545
|4339
|34
|2558
|Cyprus Institute of Neurology & Genetics Cyprus School of Molecular Medicine
|Cyprus
|12082
|3697
|4231
|35
|2844
|Research Academic Computer Technology Institute
|Greece
|3803
|13705
|6300
|36
|3187
|Hellenic Army Academy
|Greece
|12355
|22935
|6088
|37
|3417
|Athens School of Fine Arts
|Greece
|6501
|20932
|6664
|38
|3425
|American School of Classical Studies at Athens
|Greece
|2562
|23141
|22571
|39
|3512
|Hellenic Naval Academy
|Greece
|15861
|30091
|6108
|40
|3581
|Hellenic Air Force Academy
|Greece
|16799
|22218
|6086
|41
|3852
|University of Central Lancashire Cyprus
|Cyprus
|8095
|13442
|12192
|42
|3895
|Aegean Omiros College (University of Essex Campus)
|Greece
|5036
|17757
|16853
|43
|3901
|American College of Thessaloniki (Campus of The Open University UK)
|Greece
|6346
|8499
|6657
|44
|4036
|Metropolitan College (Campus of the following Universities: Queen Margaret University, The University of Keele, University of East London)
|Greece
|9807
|5372
|17730
|45
|4167
|American Farm School Thessaloniki
|Greece
|10381
|22551
|21928
|46
|4328
|Cyprus College
|Cyprus
|12258
|26166
|25772
|47
|4410
|CIM-Cyprus Business School
|Cyprus
|14955
|25243
|24741
|48
|4425
|Hellenic American University
|Greece
|14463
|19417
|18602
|49
|4445
|American College Cyprus
|Cyprus
|13988
|29612
|29450
|50
|4449
|Intercollege
|Cyprus
|16441
|29831
|29683
|51
|4679
|Higher Ecclesiastical Academy of Thessalonica
|Greece
|16756
|29251
|29055
|52
|4699
|CTL Eurocollege Cyprus
|Cyprus
|16210
|14251
|13058
|53
|4712
|Mediterranean College (University of Derby Campus)
|Greece
|11253
|25763
|25346
|54
|4724
|College Year in Athens
|Greece
|10575
|25177
|24721
|55
|4758
|CITY College University of York Europe Campus
|Greece
|14690
|7598
|22570
|56
|4765
|City Unity College (London Metropolitan University Campus)
|Greece
|15408
|27457
|7084
|57
|4784
|Cyprus International Institute of Management
|Cyprus
|11365
|7615
|30457
|58
|4807
|Higher Ecclesiastic Academy of Athens
|Greece
|21229
|22181
|21546
|59
|4811
|New York College (University of Greater Manchester Campus)
|Greece
|11388
|31333
|31290
|60
|4896
|Alexander College Cyprus
|Cyprus
|16088
|12942
|11662
|61
|4900
|College of Tourism & Hotel Management
|Cyprus
|20914
|26610
|26245
|62
|4929
|BCA Business Studies (The University of West London Campus)
|Greece
|13842
|16771
|15786
|63
|4966
|Akto Art & Design
|Greece
|13513
|23342
|22779
|64
|4982
|Vakalo Art & Design College
|Greece
|16440
|28532
|28276
|65
|5009
|Hellenic American Education Center
|Greece
|14162
|20240
|19479
|66
|5043
|Independent Science & Technology Studies
|Greece
|14346
|15804
|14772
|67
|5078
|KES College
|Cyprus
|22389
|12419
|11124
|68
|5215
|C D A College
|Cyprus
|21681
|24277
|23717
|69
|5224
|Global College Cyprus
|Cyprus
|23575
|19239
|18346
|70
|5260
|Frederick Institute of Technology
|Cyprus
|17234
|28980
|28783
|71
|5290
|Institution d΄Etudes Francophones
|Greece
|19641
|29019
|28794
|72
|5300
|ICBS Business School
|Greece
|19067
|29845
|29684
|73
|5301
|Cyprus College of Art
|Cyprus
|22033
|22720
|22056
|74
|5323
|Casa College
|Cyprus
|19928
|10876
|9467
|75
|5334
|P A College
|Cyprus
|19242
|31704
|31691
|76
|5336
|Mediterranean Institute of Management
|Cyprus
|24107
|26021
|25608
|77
|5339
|British Hellenic College
|Greece
|19662
|9585
|8094
|78
|5412
|City Unity College Cyprus
|Cyprus
|21013
|22963
|22313
|79
|5418
|State Conservatory of Thessaloniki / Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
|Greece
|21334
|23468
|22929
|80
|5430
|DEI College (Associate Campus of the University of Sunderland)
|Greece
|22329
|25279
|24828
|81
|5447
|Conservatoire of Northern Greece
|Greece
|20233
|19447
|18631
|82
|5464
|Postgraduate Research Institute of Science Technology Environment and Medicine
|Cyprus
|28938
|27013
|6559
|83
|5489
|Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)
|Greece
|21894
|19781
|18978
|84
|5524
|Larnaca College
|Cyprus
|23654
|9841
|8355
|85-86
|5531
|Greek Bible College
|Greece
|22425
|18693
|17835
|85-86
|5531
|InterNapa College
|Cyprus
|23072
|11573
|10217
|87
|5537
|Athens School of Management
|Greece
|22004
|15375
|14267
|88
|5566
|Philips College Nicosia
|Cyprus
|23263
|16475
|15422
|89
|5573
|René Descartes College
|Greece
|23534
|12180
|10862
|90
|5588
|Mesoyios College
|Cyprus
|23659
|10403
|8986
|91
|5597
|Atlantis College
|Cyprus
|24281
|28040
|27767
|92
|5606
|American University of Athens
|Greece
|24462
|29093
|28883
|93
|5614
|AAS College Applied Arts Studies
|Greece
|23814
|12762
|11487
|94
|5621
|Ledra College
|Cyprus
|24423
|23091
|22450
|95
|5639
|MBS College College of Crete Heraklion
|Greece
|23483
|26600
|26237
|96
|5649
|Patriarchal University Ecclesiastical Academy of Crete
|Greece
|25476
|20962
|20243
|97
|5672
|Higher Ecclesiastical Academy of Vella
|Greece
|24860
|31799
|31794
|98
|5704
|Limassol College Cyprus
|Cyprus
|25278
|19409
|18521
|99
|5720
|ARTE Music Academy Cyprus
|Cyprus
|28600
|19161
|18265
|100
|5773
|Merchant Marine Academy of Syros Cyclades
|Greece
|27149
|11546
|10194
|101-102
|5805
|Merchant Marine Academy of Macedonia Greece
|Greece
|29442
|21184
|20465
|101-102
|5805
|MKC City College
|Cyprus
|28380
|20720
|19928
|103
|5813
|College of Professional Journalism
|Greece
|28695
|28595
|28347
|104
|5848
|Merchant Marine Academy of Chios
|Greece
|29091
|16994
|16021
|105
|5881
|Higher Hotel Institute of Cyprus
|Cyprus
|31652
|24021
|23454
Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics
Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:
Απήχηση – Ορατότητα (Visibility) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτύων (υποδικτύων) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του ιδρύματος (κανονικοποιείται και στη συνέχεια επιλέγεται η μέγιστη τιμή). Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 310 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.
Αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από το Scopus και τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2019-2023 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.